El Bab'da 1 asker daha hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'nin El Bab kentinde sürdürdüğü operasyon kapsamında IŞİD militanları ile çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker ise yaralandı.

Yaralı asker, bölgeden tahliye edilerek tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yaşamını yitiren askerin cenazesi de helikopterle otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

TSK'dan da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bölgede çatışmaların sürdüğüne vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA HAYATLARINI KAYBEDEN ASKERLERİN SAYISI 65 OLDU

"El Bab civarında meydana gelen çatışmalarda kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır yaralanan silah arkadaşımıza da acil şifalar diliyoruz."

Bugünkü can kaybıyla birlikte, 172. günündeki Fırat Kalkanı Harekatı boyunca hayatlarını kaybeden askerlerin sayısı 65'e yükseldi.