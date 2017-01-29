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Eksi 40 derecede domates üretimi
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Eksi 40 derecede domates üretimi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde eksi 40 derece sıcaklıkta üretilen domatesler, Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde eksi 40 derece sıcaklıkta üretilen domatesler, Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor.
Diyadin ilçesinde 2014 yılında yüzde 90'ı özel sektör, yüzde 10'u devlet destekli 40 dekar üzerinde kurulan 2 serada jeotermal ısı sayesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 40 derecelerde domates üretiliyor. İlçeye 7 kilometre uzaklıkta kaplıcaların olduğu alanda kurulan seralarda yıllık bin 600 ton domates üretilerek, Ankara, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illeri ile Azerbaycan'a gönderiliyor. İşsizliğin yoğun olduğu ilçede şimdilik 50 kişiye iş sahası oluşturan seralarda ilkbaharda 2 bin kişinin çalıştırılması hedefleniyor. Ziraat mühendisi Hatice Savcı, "40 dönüm alanda 2 seramız mevcut. Jeotermal kaynaklı olan bu seralarımız tamamen otomasyona bağlı hiçbir şekilde elle müdahale etmiyoruz. Bu seraların yapım amacı daha çok işsiz olan kadınlarımıza iş sahası oluşturmak, bayanları evden çıkarıp toplum içerisine çıkarmak, onların da bir şey yapabildiğini göstermek. Ataerkil bir toplumumuz var maalesef ama inşallah bundan sonra daha çok şey değişecek bölge halkı için. İlkbaharda 90 dönümlük alan üzerine 1 sera daha yapılacak ve proje bittikten sonra 2 bin kişi burada çalışacak. Kuyularımızdaki sıcak suyu alıp ısısını seralara gönderiyoruz. Kömür, gaz benzeri hiçbir şey kullanılmıyor tamamen ısı sudan alınıyor. Buradan elde ettiğimiz domatesleri Ankara, İstanbul, Adana ve Bakü'ye gönderiyoruz" dedi.
(Bülent İba / İHA)


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