Eksi 20 derecede operasyon

Tunceli Valisi Osman Kaymak, komutanlarla birlikte Ovacık ilçesi kırsalında 2 metreyi aşan kar ve eksi 20 dereceyi bulan sıcaklıkta düzenlenen operasyona katılan askerleri ziyaret etti.

Tunceli Valisi Osman Kaymak, komutanlarla birlikte Ovacık ilçesi kırsalında 2 metreyi aşan kar ve eksi 20 dereceyi bulan sıcaklıkta düzenlenen operasyona katılan askerleri ziyaret etti.

Tunceli Valisi Osman Kaymak, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ovacık ilçesi kırsalında operasyon yürüten askerleri ziyaret etti. Vali Kaymak, "Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Ovacık İlçesi kırsalında hava sıcaklığının eksi 20 derecelere düştüğü ortamda teröristlerin saklandıkları mağaraları tek tek arayan ve buldukları sığınakları imha ederek bölge halkının güvenini kazanan kahraman güvenlik güçlerimizi ziyaret etmek istedik. Vatanımızın birlik ve bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden teröristlerle mücadele eden kahramanlarımızla eksi 30 dereceye kadar dayanıklı, soğuk geçirmez çadırlarında bir araya gelerek sohbet ettik, ihtiyaçlarını sorduk. Olumsuz hava ve iklim koşullarına rağmen, teröristlere karşı yürüttükleri mücadelede kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

(Ercan Topaç / İHA)