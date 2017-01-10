10.01.2017 08:53 Eksi 15 derecede kanalizasyon çalışması

Muş'un Malazgirt Belediye Başkanlığı ekipleri, kanalizasyon borularında meydana gelen tıkanma ve patlak sorununu eksi 15 derecede onardı. Muş'un Malazgirt Belediye Başkanlığı ekipleri, kanalizasyon borularında meydana gelen tıkanma ve patlak sorununu eksi 15 derecede onardı.



Malazgirt Belediyesi Fen ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede patlayan kanalizasyon hattını onarmak için eksi 15 derecede çalıştı. Araç lastiği yakarak kendilerini ısıtan belediye ekipleri, soğuk havadan dolayı kazı işlerinin zor olduğunu ve çalışmaları yavaşlattığını dile getirdiler.



Eksi 15 derecede yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Malazgirt Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, ilçede yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları için soğuk havaya rağmen çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Vekili Kırlı, "İlçede vatandaşların mağdur olmaması için gerekli olan her noktada çalışmalar var. Soğuk havaya rağmen vatandaşlarımızı mağdur etmek istemiyoruz. Belediyemiz su ve kanalizasyon ekipleri, patlayan boruların tamiri ve tıkanıklıkların giderilmesi için eksi 15 derecede bile onarmaya çalışıyor. İlçede patlayan kanalizasyon şebekemizde oluşan tıkanıklıkları ortadan kaldırırken, bu soğuk havalarda fedakârca çalışan belediye personelimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

