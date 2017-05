Ekrem Memnun umutlu konuştu

A Milli Kadın Takımımızda Başantrenör Ekrem Memnun, Avrupa Şampiyonasına ilişkin, 'En az 10 takım madalya hayali kuruyor. Sert maçlar bizleri bekliyor. Ama moralimiz ve inancımız yerinde' dedi.

A-Milli Kadın Takımımızda Başantrenör Ekrem Memnun, 16-25 Haziran 2017 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası öncesi TBF'nin resmi internet sitesine değerlendirmede bulundu. Slovenya'da kamp çalışmalarını gerçekleştiren Ay- Yıldızlılarımızda tecrübeli antrenör, en az 10 takımın Avrupa Şampiyonası'na madalya hedefleyerek geleceğini ve bu nedenle de çok sert bir turnuvanın kendilerini beklediğini söyledi.



"LİG UZUN SÜRDÜ, SLOVENYA'YA EKSİK KADROYA GELDİK"

İlk olarak Slovenya'nın Kranjska Gora kentinde gerçekleştirilen kamp çalışmalarını değerlendiren Başantrenör Ekrem Memnun, ekip olarak sakin bir ortamda sadece basketbola konsantre olduklarını belirtti. Tecrübeli antrenör yaptığı açıklamada; "Buranın ortamının çalışmak için çok uygun olduğuna inanıyoruz. Burada her şey kontrol altında. Oyuncularım basketbol dışında bir şey düşünmüyorlar. Eksik bir kadroyla buraya geldik. Bizim açımızdan değerlendirecek olursak; lig bu yıl uzun sürdü ve kulüplerimiz çok başarılı bir sezon geçirdiler. O nedenle de çoğu oyuncumuz aramızda yok. Sakatlıkları bulunan oyuncularımız da var. İlayda Güner ile İnci Güçlü, bir süre bizimle çalıştılar ama onları da Gençler Türkiye Şampiyonası karşılaşmalarında yer almaları için takımlarına yolladık. Ortam ve çalışma şartları çok iyi ama tam takım olarak birlikte değiliz. Burada olan arkadaşlarla kondisyon ve eksikleri giderme açısından bir yol kat ettik. Bizim buradaki kamplarımız her zaman çok iyi geçiyor ve yine öyle olacak. Diğer arkadaşlarla birlikte daha da iyi olacağına inanıyorum" dedi.



"GENÇ OYUNCULAR ANTRENÖRLERİNİ İKNA ETMELİLER"

A Milli Kadın Takım kadrosundaki yapılanmayla ilgili de bilgi veren Ekrem Memnun, altyapıdan çok değerli isimlerin geldiğini söylerken, sabretmenin ve doğru adımlar atmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Ekrem Memnun, yeni jenerasyon sürecini şu şekilde anlattı. "İlk olarak ligin yapısı, çok yarışmacı ve tüm takımlar da iddialı. Yabancı sayısının çok olması ve ligin yarışmacı olması da bazı sorunlar çıkardı. Genç arkadaşları da eleştiriyorum; 'Bana bir şey verilsin' diye bekleyerek bu işler hayatta olmaz. Sizin bir şeyleri almak için mücadele etmeniz lazım. Bu yarışma çok büyük ve önemli yabancı oyuncular da bulunuyor. Gençlerin o oyunculardan dakika almaları gerekiyor. Bu nedenle çok ciddi bir şekilde kulüpleri ve antrenörleri işin içindeki diğer oyuncuları aldıkları sorumlulukları yerine getirerek antrenörlerini ikna etmeleri lazım. Ama bu bir süreç" dedi.



"BİZDE YETENEKLİ GENÇLER VAR"

Yetenekli oyunculara sahip olduklarına inandıklarını kaydeden tecrübeli antrenör, "Bizde malzeme olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli gençler var ama bu oyuncuların yaklaşımları çok önemli. Sadece kulüp antrenörlerini eleştirmek doğru olmaz. Tek başına oyuncuları da eleştirmek doğru değil. Ama burada en büyük görevin de oyunculara düştüğüne inanıyorum. Bu dakikaları almak için çok büyük mücadele etmeleri lazım. Öyle kimse 'Bir günde 'çıktım ve çok büyük oyuncu oldum' demesin Zaten bunu başaran da çok az insan var. Tırnaklarıyla herkes bu dakikaları ve sorumlulukları alıyorlar. Böyle bir mücadeleden kaçmadan hazırlanmaları lazım. Ben yeni jenerasyona çok inanıyorum" dedi.



"OYUNCU HAVUZUMUZ GELİŞİYOR"

Altyapıdan gelen genç oyunculara inandıklarını ve gelişmelerini büyük bir titizlikle takip edeceklerini belirten Ekrem Memnun, "Benim şahsi görüşüm ve gördüğüm; elimizde Meltem Yıldızhan diye bir oyuncu var Avrupa Yıldızlar Sayı Kraliçesi yanlış bilmiyorsam Bu demek ki; kendi jenerasyonunun önemli oyuncularından birisi. Boyu, en son benim gördüğümde 1.90'dı ve hala da uzuyordur 3-4 pozisyonu birden oynayabiliyor ve bu çok önemli bir yetenek. Bizim elimizde bu oyuncu var... Bundan sonrası ne olacak; bu biraz onu; biraz kulübü, federasyonu ve onu yetiştiren organizasyonu ilgilendirecek... Sonrasında 2.05 boyunca İnci Güçlü var. Dünya Kadın Basketbolunda boyu bu kadar uzun olup da parmak hassasiyeti de bulunan oyuncu çok az. Çok daha farklı şeyler yapan oyuncular var ama İnci'nin de çok farklı özellikleri var. İlayda da biz çok yetenekli olarak gördüğümüz, özel bir oyuncu... Büyük gelişme gösterebilir. Başka bir sürü oyuncu daha var. Şu an bir çırpıda söyleyemem. Ama bu oyuncuların adını daha önceden vermiştim Başka genç ve başarılı oyuncu da bulunuyor altyapılarda. Biz bu çocuklara çok inanıyoruz. Eskiden altyapıdan bir takım çıkartamazken, şimdi yıldız, genç ile bir sürü oyuncumuz oldu. Bu sayede havuzumuz da büyüdü Bunlar çok güzel şeyler. Bizi de çok heyecanlandırıyor. Bu oyunculara katılacak, yaşı biraz daha büyük olan Tilbe ve Merve de var. Çok da isim vermek istemiyorum ama bir sürü yeni yeni işin içine girip sorumluluk alacak oyuncular var. Tabii ki her şey bir günde olmayacak ama bence bu oyuncular doğru çalışırlar ve sabırlı da olunursa, akıllı planlar yapılır ve takip de edilirse çok başarılı olacaklarına inanıyorum" açıklamasında bulundu.



"HAYALLERİMİZ ÇOK AMA ZAMANIMIZ YOK"

A Milli Kadın Takımımızın kısa bir süre içerisinde çok önemli bir turnuvaya hazırlandığını ve bu süre içerisinde bildikleri doğruları en iyi şekilde yapmaya çalışacaklarını kaydeden A Milli Kadın Takım Başantrenörü Ekrem Memnun, "Elimizde farklı oyuncular var ve yeni sorumluluk alacak başka isimler de bulunuyor. İnsanların isimleri üzerinden giderecek konuşmayacağım ama daha önceki milli takımda görev yapmış bir çok oyuncuya sahibiz. Onların tecrübesi ve yenilerin enerjisini birleştirip bir oyun çıkartmak istiyoruz. Kadın basketbolunun karakteristik özellikleri bellidir. Kalkıp burada şimdi Amerika'yı bir daha keşfedecek bir durum yok. Kısa bir sürece 2.5-3 haftada takım kamp yapıyor ve çok önemli bir turnuva oynayacağız. Böyle dramatik değişiklikler yapacak zamanımız yok. Hayallerimiz çok ama maalesef fikstürlerden dolayı hazırlanacak bir süremiz yok. Biz sadece oyuncuları forma sokup, birlikte mantıklı, beraber en efektif nasıl oynarız onu ortaya çıkartacağız. Tecrübe ve enerjinin karışımı, her zamanki gibi çok iyi savunma yapan ve topun kıymetini bilen, basit ve kaliteli fundemental uygulamaya çalışan bir takım olarak, oyuncuların özelliklerini ön plana çıkartan bir oyun oynayacağız" dedi.



KULÜPLERİMİZ MUHTEŞEM BİR SEZON GEÇİRDİ

Bilyoner.com KBL'nin kadınlarda Avrupa'nın en iyi ligi olduğunu söyleyen tecrübeli basketbol adamı, bu yıl kulüp takımı çalıştırmadığı için çok fazla maçı yerinde izlediğini söyledi. Kulüplerimizin muhteşem bir sezonu geride bıraktığının altını çizen Memnun, şu değerlendirmede bulundu: "Dört yabancılı sistemde ben biraz daha milli takım bakımından bakarsam; oyuncularımızın çoğu tamamlayıcı oyuncu olarak sahada kaldı. Bu biraz bizi üzüyor. Ama çok enteresan maçlar oynandı. Lig, oynayan isimlerle ve yabancı sayısıyla çok daha sert geçebilirdi. Sert geçti ama bence daha da sert geçme potansiyeli vardı. Çok daha üst seviyeye gidebilirdi. Ama sonuca bakınca bir takımımız Euroleague'de final oynuyor, dört takımımız da Eurocup'ta yarı finalde yer alıyor Dünya'da ben böyle bir şey olduğunu bilmiyorum ve zannetmiyorum. Bu muhteşem bir olay. Bundan 10-15 sene önce rüyanda bu tabloyu görsen hayra yorulmazdı. Hepimizin gururlandığı bir tablo bu. Herkesi de tebrik ediyoruz. Artık federasyonun bir kararı var ve sahada iki Türk oyuncu olacak. Burada Türk oyuncu arkadaşlara da sorumluluk düşüyor. 'Çok yabancı oynadı, onlarla böyle oldu' değil; bu bizim ligimizin sertliği, kulüplerin bakış açısı, basketbolumuzun da çıkışta olan sürekli olarak kültürünün devam ettiğini Türk arkadaşlar, daha çok sorumluluk alacaktır. Bu bizim milli takım basketbolumuzu da yukarıya götürecektir. Muhteşem bir lig oynandı bu sene " dedi.



"HEDEFLERİMİZ VE HAYALLERİMİZ BİTMEZ"

Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlık sürecinde gerçek performansını ortaya koyamamış ya da sakatlığı nedeniyle yeteri kadar süre alamamış oyuncuların bu yıl şans yakaladıklarını belirten Ekrem Memnun, "Esasında biz çok inançlıyız. Takımımıza organizasyonumuza ve tecrübelerimize inanıyoruz ama bir de gerçekler var. Birincisi yeni bir takım olacağız. Geçtiğimiz son Olimpiyat Oyunları dahil, önceki dönemde oynayan iki skorerimiz oynamayacak. Biri basketbolu bıraktı diğeri de sakat Kadro değişikliği var ve bu iki oyuncunun yanı sıra bir önemli oyuncumuz da basketbolu bıraktı. O da takımda önemli rolü olan bir oyuncuydu. Ama bunun yanında; geçtiğimiz dönemde yorgunluktu, sakatlıktı, gerçek performansının tamamının ortaya koyamamış oyuncularımız var. Bu seneki ligde performanslarına bakınca müthiş işler yapanlar da oldu. Bu bizi çok sevindiriyor. Hedeflerimiz ve inandığımız hayallerimiz var. Ama ortaya yeni bir takım çıkartacağız ve bunun için üç haftamız var. Zaman biraz kısıtlı" dedi.



"AVRUPA ŞAMPİYONASINDA ZORLU RAKİPLER BİZİ BEKLİYOR"

Avrupa Şampiyonasında kendilerini birbirinden zorlu maçların beklediğini söyleyen tecrübeli antrenör, İtalya, Belarus ve Slovakya karşılaşmalarını kazanıp grupta ilk sırayı alarak çeyrek final vizesi almak istediklerini belirtti. A Milli Kadın Takım Başantrenörü Ekrem Memnun, sözlerini şöyle sürdürdü; "Biz antrenör arkadaşlar, milli takım antrenörleri ve yöneticiler hepimiz arkadaşız. Ayrıca ara ara da mesajlaşıyoruz Bizim tespitimiz, en az 10 takım madalya hayaliyle Avrupa Şampiyonası'na geliyor Çok sert bir turnuva bizi bekliyor. İtalya geçtiğimiz Avrupa Şampiyonasında yavaş yavaş jenerasyon değişikliğiyle ilgili adımlarının bir kısmını attı. Belarus'u bu sene bekliyoruz. Slovakya da her zaman çok mücadele eden ve sert bir takım oldu. Biz bunların üçünü de daha önce yendik. Yeni bir takımla oynayacağız ama bunları yenme kültürümüzü devam ettirmek istiyoruz. Çok umutluyuz ama çok ciddi hazırlanıp çok iyi konsantre olup, üç tane grupta sert maç oynayacağız. Amacımız ve hedefimiz gruptan ilk sırada çıkabilmek. Direkt olarak çeyrek finali hedefliyoruz. Bunu artık göreceğiz... Maç maç bakacağız ve bu turnuva zor olacak. Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmak için herkesin kıran kırana mücadele edeceği bir turnuva. En az 10 takım madalya hayali kuruyor. 10 takımın madalya hayali kurduğu yerde aday 10-12 takım ve 5-6 takım da İspanya'nın durumuna göre Dünya Şampiyonası'na katılacak. Sert maçlar bizleri bekliyor. Ama moralimiz ve inancımız yerinde. Umuyorum ki görevimizi yerine getireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.