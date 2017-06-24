Ekrem Memnun: 'Oyuncularım ile gurur duyuyorum'

A Milli Kadın Basketbol Takımımı Başantrenörü Ekrem Memnun, 'Dünya Şampiyonası hedefimize tutunmamız gerekiyordu. Oyuncularım ile gurur duyuyorum' dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımımı Başantrenörü Ekrem Memnun, "Dünya Şampiyonası hedefimize tutunmamız gerekiyordu. Oyuncularım ile gurur duyuyorum" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Slovakya'yı 72-56 mağlup ederek Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunana A Milli Kadın Basketbol Takımımı Başantrenörü Ekrem Memnun, "Çeyrek finalde büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Sporda yenilmek tabii ki var ama Yunanistan karşısında kendi oyunumuzu oynayamadık. Çeyrek finale kadar iyi basketbol sergiledik, keyfimiz yerindeydi ama çeyrek finalde yaşanan on dakikalık mental çöküş bize çok pahalıya mal oldu. Oradan sonra ayağa kalkmak için konsantre olduk. Tecrübeli ve onurlu oyuncularımız var. Bugün zor bir maça çıktık çünkü büyük bir moral bozukluğunun ardından ayağa kalkıp Dünya Şampiyonası hedefimize tutunmamız gerekiyordu. Gurur duyuyorum oyuncularımız ile. Gerçekten kolay değil, çeyrek final maçını kaybettikten sonra direnç göstermek. Hedefimize tutunduk Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandık, şimdi önümüze bakacağız. Yarınki maç bir formalite maçı. Bugün Bahar bir sakatlık geçirdi. Umuyorum ki şimdi çok iyidir. Bizi destekleyen herkese de çok teşekkür ediyorum" dedi.



IŞIL ALBEN: "BİZE YAKIŞAN ŞEKİLDE OYNADIK"

A Milli Kadın Milli Takımı'nın başarılı isimlerinden olan Işıl Alber, Slovakya maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Alben, "Bize yakışan şekilde oynadık" dedi.

Slovakya karşısında alınan farklı galibiyetin ardından Işıl Alber açıklamalarda bulundu. Yunanistan karşısında kazanmak için oynadıklarını ama sahaya yansıtamadıklarını söyleyen Alben, "Bize yakışmayan bir sonuç oldu. Psikolojik olarak bugün oynamak zordu ama takım olarak bunu aştık. Çok çok önemli bir maçtı. İstikrarlı bir takımımız var. Bunu devam ettirmek için dünya şampiyonasına gitmemiz gerekiyordu. Bunu başardık ve çok mutluyuz. Aslına bakarsanız bugün maç saatine kadar suratlar düşüktü. Sahaya çıkınca kendimizle bir konuştuk. Ekrem abi de çok konuştu bununla ilgili. Uzun bir kamp dönemi geçirdik. Kazanmak zorunda olduğumuzun farkındaydık, ülkemize yakışan şekilde mücadele etmemiz gerektiğinin de farkındaydı. Ay-Yıldız olunca maçlara motive olmak zor olmuyor. Dünya Şampiyonası'na çok var. Önce bu şampiyonayı bir bitirelim, ondan sonra Dünya Şampiyonası'nı düşünürüz" diye konuştu.



"DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAK ÖNEMLİ"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden olan Olcay Çakır, Slovakya karşılaşmasının ardından "Avrupa'dan 6 takım Dünya Şampiyonası'nda yer alacak. Bu 6 takımın içinde olmak çok önemli" ifadelerini kullandı.

Slovakya'yı farklı geçen A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yer almayı garantiledi. Milli Takım'ın önemli isimlerinden olan Olcay Çakır, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir maçtı. Dünya Şampiyonası için kazanmamız gerekiyordu. Çok kötü bir maç kaybettik. Bundan kalkmak çok zordu ama bunu başardık. Buraya gelen taraftarlara ve destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ailelerimiz de buradaydı. Desteklerini hissettik. Dünya Şampiyonası'na Avrupa'dan İspanya da dahil olmak üzere 6 takım katılıyor. Bu 6 takımın içinde olmak çok önemliydi. Elimizden geleni yapacağız Dünya Şampiyonası'nda. Yarın Letonya'yla çok önemli bir maç yapacağız. Sıralama için çok önemli bir mücadele" ifadelerini kullandı.

(Bozhan Memiş /İHA)