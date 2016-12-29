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Ekonominin oscarları sahiplerini buluyor
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Ekonominin oscarları sahiplerini buluyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen 43. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni, 30 Aralık 2016 Cuma günü sahiplerini buluyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen 43. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni, 30 Aralık 2016 Cuma günü sahiplerini buluyor.

Ödül töreni Cuma günü saat 18.30'da Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 8 kategoride 73 ödülün sahiplerini bulacağını söyledi. Burkay, 'Ekonomiye Değer Katanlar' Ödül Töreninde 'Gelir Vergisi', 'Kurumlar Vergisi', 'Dönüşüm, 'İhracat', 'En Başarılı KOBİ'ler', 'İnovasyon' ve 'Sektör Liderleri' kategorilerinde dereceye giren firmalara ödüller verileceğini dile getirdi. Burkay, bu yılki törende tahkim ve arabuluculuk faaliyetlerine katkı sunan firmalara yönelik de 'İş Barışına Katkı Sağlayanlar' kategorisinin programa eklendiğini ifade etti.

Başkan Burkay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 37 bini aşkın üyesinden aldığı güçle Türkiye ekonomisine yön verdiğini söyledi. Bursa'nın Türkiye'nin yeni vizyonunu en iyi okuyan ve hedeflerine ulaşmasına öncülük eden bir şehir olduğunu ifade eden İbrahim Burkay, şehrin üretim ve ihracattaki başarısının asıl mimarının Bursa iş dünyası temsilcileri olduğunu ifade etti.
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