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Ekonomik tatil yapma önerileri
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Ekonomik tatil yapma önerileri

Havaların ısınmasıyla birlikte tatil moduna giren binlerce çalışan için ekonomik tatil önerileri sunuldu.

Havaların ısınmasıyla birlikte tatil moduna giren binlerce çalışan için ekonomik tatil önerileri sunuldu.
Havaların ısınmasıyla birlikte tatil moduna giren binlerce çalışan için dahaiyiyasam.com'un Kültür-Sanat Yazarı Neşe Akbaş ekonomik tatil yapmak için önerilerde bulundu. Tatil alışverişlerinin ekonomiyi zorladığını belirten Neşe Akbaş, ekonomik bit tatil için şu önerilerde bulundu:
"Tatil rotası belirlemek; yazın hemen hemen ortasında olduğumuz şu günlerde yeni tatil planları yapacaklar için tatil planları daha yoğun geçebilir. İşte bu noktada hem işinizi kolaylaştırmak hem de bütçenize ve zevkinize göre ekonomik bir tatil gerçekleştirmek için öncelikle yapmanız gereken gideceğiniz tatil rotasını belirlemek. Gideceğiniz yer belliyse tatil için ne yapmanız gerektiği daha netleşir.
Tatil için para biriktirmek; hem ekonomik hem de içinize sinen bir tatilin kapılarını aralamak için yapmanız gerekenlerden biri de para biriktirmek. Son anda para ayarlayıp tatil planları yapmak biraz bütçenizi zorlayabilir. Yıl içerisinde nereye tatile gidileceği düşünüp ona göre göre bir para biriktirerek rahat bir tatil gerçekleştirebilirsiniz.
Tatil fırsatlarını değerlendirmek; tatil için gideceğiniz yer belliyse ve tatil için gerekli paranızı da biriktirdikten sonra sırada tatil fırsatlarını değerlendirmek kalıyor. Gideceğiniz yerle ilgili kampanyalı turları, indirimleri ve kısa süreliğine geçerli olan fırsatları değerlendirerek elinizdeki paranın daha az kısmıyla ekonomik bir tatil gerçekleştirmiş olursunuz. Ayrıca alacağınız tatil paketinizin "ultra her şey dahil" seçeneklerinden olmasına dikkat edin. Daha sonra ekstra çıkan ödemeler her şey dahil paketinizi bile aşabilir.
Tatil ulaşımını ucuza getirmek; çoğu tatilcilerin düştüğü en büyük hatalardan biri tatil ulaşımını iyice araştırmayıp hemen hemen tatil paketi kadar ulaşım ücreti ödemek. Gideceğiniz tatil yeri için ulaşım bedelini daha ekonomik hale getirmenin yolu en erken tarihlerde almaktan geçiyor. Tatil ulaşımınızı fırsat ve kampanyaları takip ederek ve de gidiş-dönüş şeklinde alarak ulaşım ücretini minimum seviyeye getirebilirsiniz.
Tatil alışverişini doğru yapmak; yukarıda belirttiğimiz tüm aşamaları geçtikten sonra en az onlar kadar önemli olan bir konu daha var. O da tatil alışverişi! Tatil alışverişinizi doğru yapmak için gideceğiniz yerin nasıl bir yer olduğunu iyi tanımak, kaç gün kalacağınızı göz önüne almak daha doğru bir alışveriş yapmanızı sağlayacak. Tatil alışverişinizi yaptıktan sonra tatil valizinizi kombinler yaparak yerleştirmeniz tatilinizi daha keyifli hale getirebilir".

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