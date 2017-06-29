Ekonomik güven endeksi geriledi

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında azalarak 98,9 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında azalarak 98,9 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Haziran ayı 'Ekonomik Güven Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında azalarak 100,5 değerinden 98,9 değerine geriledi. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, hizmet sektörü ve perakende ticaret sektörü endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Haziran ayında tüketici güven endeksi 70 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 98,8 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 100,7 değerine geriledi. Reel kesim güven endeksi 108,8 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 86,7 değerine yükseldi.

