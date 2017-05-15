Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Aykut Erdoğdu'yu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olarak görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Aykut Erdoğdu'yu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olarak görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Aykut Erdoğdu'yu, CHP MYK üyesi olarak görevlendirdi. Erdoğdu, Selin Sayek Böke'nin istifasının ardından boşalan Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürütecek.

(Pelin Üzek / İHA)