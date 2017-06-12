Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'Ekonomide yeni atılım dönemi başlamıştır' dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Ekonomide yeni atılım dönemi başlamıştır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, son büyüme rakamlarını değerlendirdi. Canikli, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte ortaya koyduğu yüzde 5'lik büyüme performansına ilişkin, "Sadece şapka çıkartılır" ifadelerini kullandı.

"Güçlü dinamikleri, şoklara karşı dayanma gücü, olumsuzluklara çok kısa sürede adapte olabilme özelliği farkı ortaya çıkarıyor" diyen Canikli, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Finansal yapının sağlamlığı ağır şoklarla test edildi. Merkez Bankası rasyonel ve büyümeyi de dikkate alan bağımsız politikalar uyguluyor. Hükümetimiz aktif, kararlı ve cesur adımlar attı. Reform gündemimiz hiç boş kalmadı. Ekonominin ihtiyaç duyduğu kararlar gecikmeden alındı. Ekonomide yeni atılım dönemi başlamıştır. Türkiye'nin bu dönemdeki hikayesi büyüme, istihdam, adalet, güvenlik, özgürlük ve gelir dağılımı üzerine olacaktır."

(Benan Özben /İHA)