'Ekonomi tüm engellere rağmen hızlı şekilde toparlandı'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, 'Türkiye ekonomisi hain darbe girişimine, iç ve dış tüm olumsuz propagandalara ve çıkarılan tüm engellere rağmen hızlı bir şekilde toparlanmış ve gücünü herkese göstermiştir' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye ekonomisi hain darbe girişimine, iç ve dış tüm olumsuz propagandalara ve çıkarılan tüm engellere rağmen hızlı bir şekilde toparlanmış ve gücünü herkese göstermiştir" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Haziran ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde TÜFE'nin yüzde 0,27 azalarak yıllık bazda yüzde 10,9'a gerilediğini, bu rakamların beklentilerin altında olduğunu kaydetti. Elvan, enflasyondaki gerilemede özellikle mevsimsel etkilerin önem kazandığı görüldüğünü kaydederek, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,06 oranında azaldığını, bunun enflasyondaki düşüşe katkısının ise -0,24 puan olduğunu belirtti. Özellikle alınan tedbirlerin gıda fiyatlarına olumlu etkisinin önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklendiğini açıklayan Kalkınma Bakanı, "Ramazan Bayramına rağmen giyim, ulaştırma, eğlence ve eğitim gibi nihai tüketici talebinin etkili olduğu sektörlerdeki fiyatlarda da gerileme kaydedilmiştir. Bu gelişme de enflasyon açısından oldukça önemlidir. Döviz kurunun geçişkenlik etkisi Haziran ayında önemli ölçüde azalmıştır, kurda istikrar görülmektedir. Nitekim, Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi de geçen yılki eğilimin aksine son iki aydır yıllık bazda düşüş göstermiştir. Ayrıca çekirdek enflasyonda da dört aydır gerileme devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Döviz kurunda istikrarın devam etmesi, gıda fiyatlarına yönelik alınan tedbirlerin etkisini göstermesi ve emtia fiyatlarının mevcut seviyelerini koruması durumunda TÜFE yıllık artış hızının yüzde 10'nun altında kalması mümkün görünmediğinin altını çizen Bakan Elvan, "Attığımız adımlar ve aldığımız sonuç odaklı önlemler ekonomimizde tüm alanlarda etkisini göstermiştir ve göstermeye devam etmektedir. Türkiye ekonomisi hain darbe girişimine, iç ve dış tüm olumsuz propagandalara ve çıkarılan tüm engellere rağmen hızlı bir şekilde toparlanmış ve gücünü herkese göstermiştir. Önümüzdeki dönemde de ekonomimiz güçlü büyümesini sürdürecek, olumsuzluklardan beslenen ve ekonomide bozulma bekleyenleri yanıltmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

