Ekonomi, referandum sonucunu nasıl etkiler? Adil Gür'den başkanlık sistemi anketi

1 Kasım 2015 seçimlerini tek bilen araştırma şirketi Andy-Ar'ın sahibi Adil Gür'e göre ekonomi, referandum sonuçlarını etkilemeyecek.

Anayasa değişikliği Meclis'ten geçecek gibi görünüyor. Ufukta referandum var. Peki evet mi kazanacak hayır mı? Daha doğrusu ekonomideki dalgalanmalar sonucu etikeleyecek mi?

Merak edilen soruya 2009 yerel seçimlerini ve son 2015 genel seçimi tek bilen isim olan Adil Gür, Milliyet'teki köşesinde böyle cevap verdi:

VATANDAŞ 15 TEMMUZ'DAN İTİBAREN DIŞ TEHDİT ALGISI HİSSEDİYOR

“Ülkemizde yaşanan, özellikle ekonomi ve terör alanındaki olumsuzluklar, seçmen davranışını etkileyecek mi?” sorusuna 30 yılı aşkın bir süredir seçmen davranışlarını araştıran ve gözlemleyen birisi olarak; “Bu kez pek etkilemeyecek!” diyorum. Çünkü, seçmen davranışını asıl belirleyen sonuçlar değil, algılar…

Evet! Bu kez pek etkilemeyecek. Neden etkilemeyeceğini, Milliyet gazetesinde birkaç haftadır yayınlanan araştırma sonuçlarında görmek mümkün. Neden mi ? Vatandaş özellikle 15 Temmuz'dan itibaren dış tehdit algısı hissediyor. Her 100 kişiden 61'i, döviz kurlarındaki hızlı yükselişte ve ekonomideki yavaşlamada hükümetin bir sorumluluğu olmadığını düşünüyor. “Dışarıdan bir müdahale var ve Hükümet elinden geleni yapıyor” diyor.

Buna benzer sonuçları, geçtiğimiz haftalarda Milliyet gazetesinde okuduğumuz terör ile ilgili sorulara vatandaşların verdiği cevaplarda da gördük.

Özetle; Türkiye hızla sandığa gidiyor. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında seçmen tercihlerinde ciddi dalgalanmalar olmadığı görülüyor. Bunun temel nedeni vatandaşların önemli bir bölümünün yaşanan olumsuzlukların faturasını “Uluslararası Gelişmelere” ve “Türkiye'ye yapılan dış müdahalelere” bağlaması…

KAMPANYA VE YÜRÜTÜLECEK İKNA YETENEĞİ BELİRLEYECEK

Tüm bu gerekçelerle ekonomideki gelişmelerin sandığa etkilerinin pek olmadığı bir seçim süreci yaşayacağımızı düşünüyorum. Referandum sandığından Evet veya Hayır'ların ne oranda çıkacağını, yürütülecek kampanyalar ve siyasi partilerin tabanını ikna yeteneği belirleyecek."