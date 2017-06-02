Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulunda 'kıdem tazminatı' konusu masada olacak.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulunda 'kıdem tazminatı' konusu masada olacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Kurulda 'kıdem tazminatı' başta olmak üzere yatırım ve teşvikler ele alınacak. (Enise Vural / İHA)
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