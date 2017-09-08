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'Ekonomi darbe girişimine rağmen büyümeye devam etti'
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'Ekonomi darbe girişimine rağmen büyümeye devam etti'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Türkiye ekonomisi 15 Temmuz darbe girişimine rağmen büyümeye devam etti. Bundan sonraki süreçte teknoloji ve insan faktörlerine odaklanılacak' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye ekonomisi 15 Temmuz darbe girişimine rağmen büyümeye devam etti. Bundan sonraki süreçte teknoloji ve insan faktörlerine odaklanılacak" dedi.
Bir dizi açılış için İzmir'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Torbalı Belediyesi ile Torbalı Ticaret Odası'nın ortaklaşa düzenlediği "Güçlü Ekonomi, Güçlü İzmir, Güçlü Türkiye" programına katıldı. Programda yaptığı konuşmada Başbakan Yıldırım, "Son 15 yılda yakaladığımız siyasi istikrar ve uygulanan gerçekçi politikalar vesilesiyle Türk ekonomisi artık eski yılların kırılganlığını geride bırakmıştır. Dünyanın en güçlü büyüme performansı gösteren ekonomilerinden biri Türkiye ancak bu yeterli değil. Bunu devamlı hale getirmemiz lazım. Türkiye'nin IMF raporlarına göre satın alma gücü paritesinde İspanya'yı geride bırakarak 13. büyük ekonomisi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin bu yükselişi engelledi' dedi.
"Turist sayısı 2016 rakamlarını 2017'nin ilk 6 ayında yakaladı. Hala 2014 öncesini yakalayabilmiş değiliz" diyen Başbakan Yıldırım, "Maalesef 2016'daki 15 Temmuz alçak darbe girişimi sadece demokrasimize karşı değil ekonomimize karşı da yapılmaya çalışılmış bir darbe girişimi olmuştur. Geçtiğimiz yıl yurt içinde, dışında gelen her türlü olumsuz gelişmelere rağmen yılı yüzde 2. büyümeyle kapattık. Bütün bunlara rağmen dünya ekonomisinin ortalamasında yılı kapattık. AB büyümesinin neredeyse 2 katına yaklaştık. 2017'yi de boş geçirmemek için seri tedbirler aldık. Kredi garanti fonu marifetiyle 250 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk" diye konuştu.

"TEKNOLOJİ VE İNSANA ODAKLANACAĞIZ"
Türkiye'nin 2008 krizinin etkilerinden kurtulduğunu kaydeden Yıldırım, "Bu krizi atlattık. 2017'de ilk çeyrekte yüzde 5.2 büyüdük. 2. çeyrek daha açıklanmadı ama bundan daha fazla olacak. İç talebi hareketlendirmeye yönelik tedbirlerimiz de oldu. Dolayısıyla hızlı kararlar alarak ekonomiyle ilgili kriz gelmeden tedbirini aldık. Özellikle 2017'nin ilk çeyreğini hasarsız atlattık" diye konuştu.
Ekonomik göstergelere bakıldığında Türkiye'nin büyümesinin artacağını söyleyen Yıldırım, "Bundan sonra odaklanacağımız şey teknoloji ve insan. Bugünde yarına hazırlanıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı koordinesiyle 3 üniversitemizle işbirliği içinde cep telefonu operatörleriyle birlikte 5G teknolojisini geliştireceğiz. Genç, çalışkan, yaratıcı, hırslı, talepkar bir nüfusumuz var. Yaş ortalaması 31. Gelişmiş ülkelerin böyle kaynağı yok. Bu kaynağı yerli yerinde kullanırsak enerjimizi terörde, orada, burada tüketmeksek bizim önümüzde kimse duramaz" dedi.

"TÜRKİYE'DEN 3 SAATLİK UÇUŞLA 56 ÜLKEYE GİDİLİR"
Türkiye'nin bulunduğu konumun 1.5 milyar insana hitap ettiğini söyleyen Yıldırım, "Türkiye'den 3 saatlik bir uçuşla 56 ülkeye varabiliyoruz. Avustralya'da bir şehirden bir şehre 5 saatte gidemiyorsunuz. Ora da merkez olabilir. Ama etrafınızda kim olduğu önemli. Bu bahsettiğim coğrafyada 1.5 milyar insan var. 30 trilyonluk, yıllık ekonomik büyüklük var. Türkiye'nin merkezi değerinin bölgesel ve küresel fırsatlarının aynı zamanda da sorumluluklarının farkındayız. Onun için daha fazla katma değer üreten küresel değer zincirinde üst basamaklara tırmanacak bir ekonomi için orta ve uzun vadeli planlarımız var" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin sadece ulaştırma altyapıları içinde 100 milyar dolar üzerinde yatırım yaptığını kaydeden Yıldırım, "Sağlıkta kalite ve dönüşümde de 100 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Bunun yanı sıra 100 milyar üzerinde sanal gerçeklik gibi bilgi teknolojileri alanında, geleceğin en önemli alanına yatırım yapacağız' ifadelerini kullandı.
Öte yandan yemekli programdan önce Başbakan Yıldırım, Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki Orkun Güzel-Ayşenur Orskaya'nın nikahına katılarak şahitlik yaptı.
(Abdülaziz Baydilli - Atakan Şen - Halil Karahan / İHA)
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