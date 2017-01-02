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Ekonomi Bakanlığı'ndan 2017 yılı ithalat rejimi hakkında açıklama
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Ekonomi Bakanlığı'ndan 2017 yılı ithalat rejimi hakkında açıklama

Ekonomi Bakanlığı, 31 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 'İthalat Rejimi Kararı'nın kullanıcılar açısından kolay anlaşılabilmesi amacıyla açıklama yaptı.

Ekonomi Bakanlığı, 31 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 'İthalat Rejimi Kararı'nın kullanıcılar açısından kolay anlaşılabilmesi amacıyla açıklama yaptı.

Ekonomi Bakanlığı, Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 'İthalat Rejimi Kararı'nı kullanıcılar açısından kolay anlaşılır biçimde 6 liste şeklinde hazırlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada maddeler şu şekilde belirtildi: "Söz konusu Karar'da ithalata konu ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranları ve toplu konut fonu miktarları, ülke ve ülke grupları bazında ayrı ayrı gösterilmek suretiyle, saydam, açık ve kullanıcılar açısından kolay anlaşılır biçimde 6 liste şeklinde hazırlanmıştır.

Bunun yanında, 2017 yılına yönelik olarak Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (G.T.İ.P) ve/veya madde isimlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yapılan değişiklikler İthalat Rejimi Kararı eki tüm listelere yansıtılmıştır.

İthalat Rejimi Kararı eki listelerden;

I sayılı liste tarım ürünlerine,

II sayılı liste sanayi ürünlerine,

III sayılı liste işlenmiş tarım ürünlerine,

IV sayılı liste balıkçılık ve su ürünlerine,

V sayılı liste gümrük vergisi askıya alınacak ürünlere,

VI sayılı liste sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus bazı ürünlere ilişkindir.

Anılan hususlar kapsamında, İthalat Rejiminde 2017 yılına yönelik olarak yapılan düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

İthalat Rejimi Kararı eki I, III, IV ve kısmen de II sayılı listelerde yer alan tarım, işlenmiş tarım, balıkçılık ve su ürünleri ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergileri ve/veya toplu konut fonu oranları, sektörden gelen talepler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ile uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan mükellefiyetlerimiz çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.

Avrupa Birliği(AB) ile ülkemiz arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde AB'nin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı maddeler için üçüncü ülkelere uyguladığı gümrük vergisi oranlarındaki değişiklikler İthalat Rejimi Kararı ek II sayılı listeye yansıtılmıştır.

Bunun yanında, AB ile müştereken hazırlanan ve yerli üretimi bulunmayan özel nitelikli bazı kimyasal hammaddelerde ve elektronik sanayii girdilerinde ortak gümrük tarifesi hadlerini sıfıra kadar indiren "askıya alma listesi", yerli üreticilerimizin girdi ithalinde topluluk üyesi ülkeler üreticileri ile birlikte maliyet avantajı sağlayarak küresel üreticilerle rekabet edebilmelerini teminen İthalat Rejimi Kararı eki V sayılı liste olarak düzenlenmiştir.

Sivil hava taşıtlarında kullanılan bazı eşyaların nihai kullanım kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilmesine dair AB uygulamasının üstlenilmesini teminen İthalat Rejimi Kararı eki VI sayılı liste hazırlanmıştır.

Gelişme Yolundaki Ülkeler, Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler ile En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik olarak uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındaki ürün grupları, hariç sektörler ve gümrük vergi oranlarındaki düzenlemeler, AB uygulamaları da dikkate alınarak 2017 yılı İthalat Rejimi Kararına yansıtılmıştır.

İthalat Rejimi Kararının uygulaması ile ilgili 2017/1 sayılı İthalat Tebliği'nde ise, taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar, uygulanan genel ithalat ve madde politikaları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerileri, kamu sağlığı, kamu güvenliği ve kamu düzeni dikkate alınarak gerekli güncellemeler yapılmıştır. İthalatta bazı uygulamalara ilişkin olarak Bakanlığımıza intikal eden ilgili paydaşların görüşleri; ilgili mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar, tatbik edilen temel ithalat politikaları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, ithalata yönelik bu uygulamalar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2017 yılında tatbik edilecek olan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları dikkate alınarak 2017/1 sayılı İthalat Tebliği altında düzenlenmiştir".
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