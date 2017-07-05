Ekong'la anlaşma sağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Belçika ekibi Gent'in Nijerya asıllı Hollandalı stoperi William Troost Ekong ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Belçika ekibi Gent'in Nijerya asıllı Hollandalı stoperi William Troost Ekong ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesi Barış Yardımcı ve Titi'yi kadrosuna katan yeşil-beyazlı kulüp, üçüncü transferini de gerçekleştirdi. Bir süredir temas halinde olunan Belçika ekibi Gent'in Nijerya asıllı 23 yaşındaki Hollandalı stoperi William Troost Ekong ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

İHA muhabirinin Bursasporlu idarecilerden aldığı bilgiye göre, genç oyuncunun bonservisi için 1 milyon Euro verildiği bildirildi. Oyuncuya ise yıllık 750 bin Euro verileceği kaydedilirken, Ekong'un cuma akşamı Bursa'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

(Mesut Alan / İHA)