Ekong'la anlaşma sağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Belçika ekibi Gent'in Nijerya asıllı Hollandalı stoperi William Troost Ekong ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Belçika ekibi Gent'in Nijerya asıllı Hollandalı stoperi William Troost Ekong ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Yeni sezon öncesi Barış Yardımcı ve Titi'yi kadrosuna katan yeşil-beyazlı kulüp, üçüncü transferini de gerçekleştirdi. Bir süredir temas halinde olunan Belçika ekibi Gent'in Nijerya asıllı 23 yaşındaki Hollandalı stoperi William Troost Ekong ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. İHA muhabirinin Bursasporlu idarecilerden aldığı bilgiye göre, genç oyuncunun bonservisi için 1 milyon Euro verildiği bildirildi. Oyuncuya ise yıllık 750 bin Euro verileceği kaydedilirken, Ekong'un cuma akşamı Bursa'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. (Mesut Alan / İHA)
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