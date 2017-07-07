Ekong Bursaspor'da

Bursaspor, Belçika'nın KAA Gent takımında forma giyen Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost-Ekong ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.
Bursaspor, Belçika'nın KAA Gent takımında forma giyen Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost-Ekong ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Belçika'nın KAA Gent takımında forma giyen Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost-Ekong ve kulübü ile her konuda prensipte anlaşılmış olup, oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacaktır" denildi.
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