Ekmekten çıkan vida dişini kırdı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir şahsın, süpermarketten alarak yediği ekmeğin içinden çıktığı iddia edilen vida dişini kırdı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir şahsın, süpermarketten alarak yediği ekmeğin içinden çıktığı iddia edilen vida dişini kırdı.

İddiaya göre, seyyar halı satıcılığı yapan Burhanettin Özer (57) ve iş arkadaşı Halil Erbaş (59), bir süpermarketten ekmek aldı. Sofraya oturarak ekmek ile domatesi yemeğe başlayan Burhanettin Özer ekmeği ısırmasıyla birlikte neye uğradığı şaşırdı. Ağzına sert bir cisim geldiğini fark eden Özer'in azı dişinin de dış yüzeyi kırıldı. Hemen lokmasını ağzından çıkaran Burhanettin Özer, ekmeğin içindeki vidayı görünce hayrete düştü.

İş arkadaşı ile birlikte aldıkları ekmeğin içinden vida çıktığını kameralara kaydeden Özer, ekmeği aldıkları süpermarketi aradı. İddiaya göre konu ile ilgileneceklerini söyleyen süpermarket yetkililerinden hala cevap alamadığını dile getiren Özer, süpermarketi mahkemeye vereceğini belirtti.



"YUTSAYDIM MİDEMİ DELERDİ"

Özer, dava açacağını vurgulayarak, "Bu ekmek benim dişimi kırdı ucuz atlattım. Ancak ya yutsaydım o zaman midemi de delebilirdi. Süpermarketten şikayetçi olacağım" dedi.

(Mihrap Düzöz / İHA)