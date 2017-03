Ekmeklerini taştan çıkaran kadınlar

Eskişehir'de bir maden ocağında çalışan yüzlerce kadın işçi, açık ocaklardan çıkartılan manyezit taşlarını kalitelerine göre ayırarak hem ülke hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Eskişehir'in Nemli köyünde faaliyet gösteren bir manyezit madeni şirketinde çalışan yüzlerce kadın, sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkarak iş yerlerine gidiyor. İş kıyafetlerini giyinen kadınlar, mesaiyle birlikte hummalı bir çalışma içine giriyor. Manyezit taşlarını kalitelerine göre pür dikkat bir şekilde ayıran kadınlar, hem ülke ekonomisine hem de ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Şirketin Genel Müdürü Ekrem Bulur ve yönetimi de kadın işçilerine verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Kadın işçilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bulur ve yönetimi, onlara karanfil de dağıttı.

12 senedir aynı iş yerinde çalışan 36 yaşındaki Gülay Ünal, yıkanmış madenleri kalite kalite ayıkladıklarını söyledi. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Ünal, "Çalışmak iyi bir şey. Hem ekonomik yönden hem de insanın kendisine özgüven sağlaması açısından çalışmak çok güzel bir şey" dedi.



"BİZİM İÇİN SADECE İMKANSIZI BAŞARMAK BİRAZ ZOR OLUR"

17 senedir aynı iş yerinde çalışan 52 yaşındaki Esen Taşdelen, kendileri için imkansızın sadece biraz zor olduğunu, zoru başarmanın kendileri için kolay olduğunu anlattı. Taşdelen, "İşimizden çok memnunuz. Herkesin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Çalışan kadın her zaman diktir, her zaman özgürdür, her zaman başarılıdır. Bütün kadınların çalışmasını isterim" diye konuştu.



ÇALIŞAN KADIN ÖZGÜRDÜR"

33 yaşındaki Selma Sap ise çalışarak eşine ve çocuklarına her zaman destek olduğunu kaydetti. Sap, "Para kazanmak güzel. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Çalışan kadın her zaman dik duruyor ve özgürdür. Kadının başaramayacağı bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.



KADINLAR, HAYATIMIZIN VE İŞ YAŞAMIMIZIN DEĞERLERİDİR"

Şirketin Genel Müdürü Ekrem Bulur da, tesiste manyezit madeninin çıkartılmasının ve işlenmesinin yapıldığını aktardı. Kadınların elle ayıklamalarına rağmen çok iyi kalite yaptığını belirten Bulur, şöyle konuştu:

"İşlenen madenler fırınlarda bin 800 ile 2 bin 200 derece arasında pişirilerekten sinter manyezit haline dönüştürülüyor. Sinter manyezit bir endüstriyel mineraldir. Refrakter tuğla, refrakter harç yapımında kullanılmaktadır. Biz tesislerimizde tüm dünyaya hitap edecek şekilde refrakter harcı üretmekteyiz. Şuanda dünyanın 45 ayrı ülkesine ihracat yapmaktayız. Zaten üretimimizin yüzde 85'i ihracata yöneliktir. Tabi bu işi hep bu kadınlarla ve diğer çalışanlarımızla yaptık. Biz birlikte bütünüz ve birlikte bu başarıyı elde ediyoruz. Onun için kadınlarımıza da çok değer veriyoruz. Kadınlar Günü olsun Anneler Günü olsun değişik etkinliklerle hep beraber oluyoruz. Onların motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bugün de Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadınlar, hayatımızın ve iş yaşamımızın değerleridir. Kadın demek; aile demek, üreten demek, anne demek, çilekeş demek. Hele bu kadınlar evlerinde oturmayıp kendi ailelerine ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak için buraya kadar gelip çalışıyorlar. Onlar bu övgüyü çok çok daha fazla hak ediyorlar."

