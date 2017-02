Ekmek teknesinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Adana'da bir marangoz atölyesinde çıkan yangında, iş yeri sahibinin eşi gözyaşlarıyla ekmek teknelerinin yanışını izledi.

Yangın, merkez Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 60056 sokak'ta Yaşar Özel'e ait olduğu öğrenilen marangoz atölyesinde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında, alevlerin kerestelerin bulunduğu bölüme sıçraması üzerine yangın büyüdü. Merdivenli yangın aracıyla, yangını hem içeriden hem havadan soğutma çalışmaları yapıldı. Söz konusu iş yerinde küçük çaplı iki patlamanın da yaşandığı yangını 1 saatlik çalışma sonrasında itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Can kaybının yaşanmadığı yangından, iş yerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.



"ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTI"

Yangının çıktığı marangoz atölyesinin sahibi olan Yaşar Özel, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında, iş yerinin içine girerek onlara yardımcı olmaya çalıştı. Özel, yangının kontrollü sağlanan kadar olay yerinden bir an ayrılmadı ve iş yerini kurtarabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı.



"İŞ YERİ SAHİBİNİN EŞİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ"

İş yeri sahibinin eşi olan Fatoş Özel, itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı, ekmek tekneleri olan iş yerinin yanışını izledi. İş yeri içerisinde bulunan köpeği çıkaran itfaiye ekipleri, Fatoş Özel'e teslim etti. Özel köpeğine sarılıp ağlamaya devam etti.

Öte yandan, köpeğin sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

(Süleyman Cenk İdaye / İHA)