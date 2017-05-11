Ekmek kasasıyla saat hırsızlığı kamerada

İstanbul Beşiktaş'ta 15 Mart'ta meydana gelen saatçi soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde soyguncuların ekmek kasasıyla geldikleri saatçiden 20 bin TL değerinde saat çaldıkları görülüyor.

İstanbul Beşiktaş'ta 15 Mart'ta meydana gelen saatçi soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde soyguncuların ekmek kasasıyla geldikleri saatçiden 20 bin TL değerinde saat çaldıkları görülüyor.

Olay, Beşiktaş Nispetiye Mahallesi'nde 15 Mart sabahı saat 05:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli 4 kişi saatçinin önüne geldi. İçlerinden biri levyeyle kepengi zorlarken diğeri kapıyı yukarı kaldırdı. Bu esnada bir soyguncu da arabada arkadaşlarını bekleyerek gözcülük yaptı. Kepengi kaldırdıktan sonra içeriye giren hırsızlar 60 saniye içerisinde 20 bin TL değerindeki saatleri alarak ekmek kasasına doldurdu. Hırsızlar soygunun ardından kayıplara karışırken güvenlik kameraları o anları saniye saniye kaydetti.



SOYGUN ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde maskeli 3 şüpheli saatçi dükkanının önüne geliyor. Bir kişi levyeyle kapıyı açmaya çalışıyor. Arkadaşı ise kapıyı kaldırarak içeri girecek olan şüpheliye yer açıyor. Kapı açıldıktan sonra içeri giren bir şüpheli bu sefer dükkan içerisindeki kameralara takılıyor. Saatler tezgahtan toplandıktan sonra yanlarında getirdikleri ekmek kasasına dolduruluyor. Kasayı dolduran şüpheliler kendilerini araçta beklediği iddia edilen arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden hızla uzaklaşıyor.



"30 SANİYE İÇERİSİNDE 20 BİN TL CİVARINDA ZARARIMIZ VAR"

Mağaza sahibi Mehmet Güven Öztoprak , "Sabah 04:56'da dört tane şahıs mağazamızın önüne gelip kepengi kanırtarak daha sonra kapıyı da kanırtarak içeriye giriyorlar. Vitrinimizin üst kısmındaki saatlerin olmayışı üzüntümüzü biraz daha geriye çekti. Bir araçla mağazamızın önüne geliyorlar. Hiçbir şey yokmuş gibi direkt maskeleri yüzlerinde içeriye girip yaklaşık bir 30 saniye içerisinde işlemlerini yapıp burayı terk ediyorlar. Yanlarında getirmiş oldukları ekmek sepetini alıp bir tanesini doldurarak alıp gidiyorlar. Kanırtmasından başlayarak yaklaşık 30 saniye içerisinde kepengi açıyor, içeriye giriyor ve çıkıyor. Yaklaşık 20 bin TL civarında zararımız var" şeklinde konuştu.



"NİSPETİYE CADDESİ'NDE YAŞANAN HIRSIZLIK OLAYLARININ ARTMAMASINI İSTİYORUZ"

Nispetiye Caddesi üzerinde yaşanan hırsızlık olaylarının aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Öztoprak, "Elinde ince levyeler var. Önce yandan kanırtmaya çalışıyor. Olmuyor. Alttan yukarı doğru kaldırarak kepengi bir kişi tutuyor diğer kişide kapıyı aynı şekilde açmaya çalışıyor ve başarıyorlar. Kısa süre içerisinde içeriye girip vitrinde kalan saatleri alıyorlar. Yakınlarda da aynı şekilde komşumuza da aynı kişiler, bu şebekenin seçtiği yerlerde önceden yaptığı keşifler doğrultusunda ekmek kasalarıyla gelip doldurup gidiyorlar. Bir gümüşçü komşumuz var yan tarafta. Onlarda aynı şekilde bir soygun olayı yaşamışlar. Aynı kişiler olduğunu düşünüyoruz. Yine kasayla gelmişler. Onlar gümüş sattıkları için biraz daha büyük kamyonetle gelmişler. Daha çok şey alma niyetine girmişler. Nispetiye Caddesi'nde yaşanan hırsızlık olaylarının artmamasını istiyoruz" dedi.

(Caner Sönmez - Murat Horoz/İHA)