16.11.2017 11:28 Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi ?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmekte fiyat tartışmalarına noktayı koyarak, yeni bir fiyat artışının söz konusu olmadığını ifade etti. Ekmeğin kilogram fiyatının 5 lira olacağını kaydeden Balcı, fiyatın asla değişmeyeceğini dile getirdi. Balcı, 200 gram ekmeğin 1 liradan satılacağını duyurarak, ekmekte gizli zammın söz konusu olmadığını söyledi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmekte fiyat tartışmalarına noktayı koyarak, yeni bir fiyat artışının söz konusu olmadığını ifade etti. Ekmeğin kilogram fiyatının 5 lira olacağını kaydeden Balcı, fiyatın asla değişmeyeceğini dile getirdi. Balcı, 200 gram ekmeğin 1 liradan satılacağını duyurarak, ekmekte gizli zammın söz konusu olmadığını söyledi.



