Ekmek fırınında bulundu: Değeri 3,5 milyon TL değerinde

Aksaray'da bir ekmek fırınına operasyon düzenleyen polis, nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 3,5 milyon TL değerinde 1 külçe saf alüminyum ele geçirdi.

Aksaray'da bir ekmek fırınına operasyon düzenleyen polis, nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 3,5 milyon TL değerinde 1 külçe saf alüminyum ele geçirdi.

Operasyon, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir ekmek fırınına yapıldı. Edinilen bilgiye göre, ekmek fırınında nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 1 külçe saf alüminyum bulunduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, akşam saatlerinde fırına operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda fırında didik didik arama yapan polis ekipleri odunların altına gizlenmiş nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 1 külçe 2,5 kilo ağırlığında saf alüminyum buldu. Alüminyumun sahibinin fırında çalışan Y.Y. (34) olduğu tespit edilirken, fırın işçisi gözaltına alındı. 3,5 milyon TL değerinde olduğu belirlenen alüminyuma polis el koyarken, parçanın incelenmek üzere yetkili kurumlara gönderileceği öğrenildi.

(Yasin Can /İHA)