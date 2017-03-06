Hatay'da kaçak ekmek fabrikasında yangın çıktı.

Hatay'da kaçak ekmek fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, Antakya-İskenderun karayolu üzerinde bulunan kaçak bir ekmek fabrikasında çıktı. Fabrika, bidonlardan sızan akaryakıtın elektrik kontağına temas etmesiyle alev alev yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Fabrikada soğutma çalışması başlatılırken, aynı fabrikada 1 yıl önce de yangın çıktığı öğrenildi.

Fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangın sırasında fabrikada kimsenin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Buğra Güney /İHA)