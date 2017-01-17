17.01.2017 16:08 Ekmeğini çöpten çıkarıyor

Adıyaman'da 2 çocuk babası bir kişi, çöplükten geri dönüşümü olan katı atık malzemeleri toplayarak, ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Adıyaman'da 2 çocuk babası bir kişi, çöplükten geri dönüşümü olan katı atık malzemeleri toplayarak, ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor.

Adıyaman çöplüğünde günün ilk ışıklarıyla birlikte geri dönüşümü olan katı atık malzemeleri toplayan 2 çocuk babası Mustafa Ünver (28), ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Çöplükte kötü koku nedeniyle zor koşullar altında çalıştıklarını belirten Ünver, alnının teriyle evine ekmek götürdüğünü vurguladı. Çöpten para kazanmanın oldukça zor olduğunu söyleyen Mustafa Ünver, "Çöpten ekmeğimizi kazanıyoruz. Allah'a şükürler olsun ki alnımızın teriyle evimize ekmek götürüyoruz. Aylık ortalama 600 TL değerinde hurda topluyoruz. Bu güne şükürler olsun. Oldukça kötü kokular geliyor ama ne yapalım dayanmak zorundayız. Evde iki çocuğum var, eşim var ve annem var onlara bakıyorum. Bu pislik içerisinde ekmeğimi kazanıyorum" ifadelerini kullandı.

(Cihan Kizir / İHA)

