16.11.2017 12:07 Ekmeğe zam yok

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına zam geleceği iddialarının doğru olmadığını belirtti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına zam geleceği iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Yeni bir fiyat artışının söz konusu olmadığını anlatan Balcı, "Gizli zam da söz konusu değil" dedi. İsrafın önüne geçilmesi için ekmeğin gramajının küçültülmesi konusuna da değinen Balcı, "Toplamda kilogram fiyatı 5 lirayı geçemeyecek" diye konuştu.

Balcı, fiyatların 2018'in haziran ayına kadar değişmeyeceğini kaydetti.



