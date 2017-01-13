Ekmeğe zam mı geliyor? Bakan açıkladı!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'ten ekmek fiyatına ilişkin bir açıklama geldi.

Buğday fiyatlarında geçen yıla göre artış söz konusu olmadığını söyleyen Çelik, "Ekmeğe kesinlikle zam yok" diye konuştu.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Stoklarımızda buğdayın satışında yüzde 12 indirim gerçekleştirilmiştir. Ekmek ve un fiyatlarında buğday kaynaklı artışı gerektirecek bir durum söz konusu değil.

Birileri 'buğday fiyatı arttığı için' derse itibar edilmemeli. Doğru bir yaklaşım değil. Buğday fiyatlı artış kesinlikle söz konusu değildir. Ekmek fiyatları herkesi ilgilendiriyor. Herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum."