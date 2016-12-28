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EKİNATA Grand Toprak Otel yönetimi basınla buluştu
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EKİNATA Grand Toprak Otel yönetimi basınla buluştu

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yaklaşık 2 yıl atıl kaldıktan sonra yeniden tadilatı yapılarak hizmete açılan Grand Toprak Otel yönetimi kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yaklaşık 2 yıl atıl kaldıktan sonra yeniden tadilatı yapılarak hizmete açılan Grand Toprak Otel yönetimi kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi.

Grand Toprak Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ashaf Avcı, Grand Toprak Otel'i yeniden Kars turzmine kazandırdıklarını belirtti.

Avcı, yapılan tadilat ve onarımın ardından 30 Aralık 2016 tarihinde otelin resmi açılışını yapacaklarını söyledi.

Grand Toprak Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ashaf Avcı, "Toprak Otel'in bize geldiği dönemlerde bu kadar vahim olduğu söylenmemişti, sadece geçmiş dönemde bir yıl kapalı kaldığını ve daha önceden işletildiği söylenmişti. Biz Toprak Otel'in bu bölge ile özleştiğini, geçmişteki ilk kuruluşunda çok güzel şeyler yaptığını, bölgeye çok güzel hizmetler verdiğini, bölgede tek 5 yıldızlı otel olması konumu itibariyle de lokal insanların bundan çok büyük faydalar sağladığını, bölgeye de çok büyük katma değer sağladığını görmüştük. Bunun paralelinde bizde 5 yıllığına kiraladık, eski konumuna kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Kısa da olsa 3 aylık zaman içerisinde tamamen yenileme düşüncesi adı altında her şeyini yenileyerek tekrar yeniden eski prestijine kavuşturmak amacındayız. Yine eskisi gibi ilk kurulduğundan bu yana buradaki Sarıkamış veya Kars bölgesine normal şartlarda katma değerini yaratacak şekilde insanlara güzel hizmet etmeği, kalitesinden ödün vermemeği, turizm sektörüne de katkı sağlayacağı düşüncesi içerisinde 5 yıllığına biz burayı kiraladık. Bu süreç içerisinde satın alma opsiyonu bizde olmak kaydıyla eski sahiplerinden bir teklif gelirse daha da ileriye götürme düşüncesi içerisindeyiz. Otelimizi sadece kış sezonu için değil, aynı zamanda yaz sezonu içinde hazırlamayı düşünüyoruz. Yaz sezonunda da bölge insanına, çevredeki komşu ülkelere de hitap etmeyi düşünüyoruz. Amacımız; güzel, kaliteli, insanların eğlenebileceği, gelip çok rahat edebileceği, konforlu bir ortam sunmak" dedi.

Grand Toprak Otel Genel Müdürü Soygon Onum, otelin 12 ay boyunca hizmet vermesi için alternatifler düşündüklerini belirtti.

Soygon Onum, "Getiri olarak biz sadece kış sezonu olarak bakmadığımızdan dolayı bu gelecek riski 12 aya yaydığımızda tesisin konumunu, pistlerin durumunu göz önünde bulundurduğunuzda zaten 1-0 avantajlı girmiş oluyoruz. Bu 1-0'lık avantajı zaten güzel bir hizmet, güzel bir servis, temiz oda, hızlı servis, sorun oluşabilecek sorunlara ve problemlere hızlı bir şekilde yanıt verme şeklinde cevaplandırdığımızda zaten kış sezonu ile ilgili oluşabilecek olan problemlerin önüne geçmiş oluyoruz, yani o riskin önüne geçmiş oluyoruz. 12 aylık periyotta işin yaz kısmını düşündüğümüzde biz EKİNATA Grand Toprak Otel olarak mays kanadına ağırlık vermeyi düşünüyoruz. İleri ki dönemlerde tabi ki Spor Bakanımızda bir gün eğer ziyaret ettiğinde bizler bu konuyu dile getireceğiz. Kars'ın yazının çok güzel olduğunu duyduk. Havasının sporculara çok yaradığını duyduk. Bizim bununla ilgili bir fizibilite çalışmamız var. Yeri ve zamanı geldiğinde biz bunu Spor Bakanımıza sunacağız. Çalışmalarımızı sadece 3 aylık olarak düşünmeyin, kış sezonu olarak düşünmeyin, 12 ay olarak düşünün. Sarıkamış 12 aylık kurumsal bir tesis kazandı" şeklinde konuştu.

101 personelle hizmet verdiklerini ifade eden Soygon Onum, "Senelik izni dolan, izne gidecek olan, doluluk oranını da göz önünde bulundurursanız, dolu bir otele tabi ki personel gereklidir. Bizim zaten düşündüğümüz, hesapladığımız, bütçelediğimiz sayılar minimum derecede personeli göndermeme taraftarıyız. İşin açıkçası düşündüğümüz, planladığımız şey bu ama dediğim gibi gerekli doluluğu sağladıktan sonra buradaki personel sayısının ben 70'den aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Bugün itibariyle 101 sigortalı personelimiz var. yüksek sezonda bu sayı 120'ye kadar çıkabilir. Ama yaz dönemi içinde 70-75 olarak düşünüyoruz" diye konuştu.
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