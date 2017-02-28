Ek süre talebi kabul edildi

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ek süre talebi mahkeme tarafından kabul edilerek, duruşma 23 Mart'a ertelendi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ek süre talebi mahkeme tarafından kabul edilerek, duruşma 23 Mart'a ertelendi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, 13 Mart 2016 tarihinde HDP Mersin İl örgütünün 1. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle, 'terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Türk Cumhuriyetini ve TBMM'yi aşağılamak' suçlamalarıyla Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle de Mersin 9. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Duruşma tutanağına göre, terör soruşturması kapsamında Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Yüksekdağ, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Türk Cumhuriyetini ve TBMM'yi aşağılamak' suçlamalarıyla yargılandığı duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yüksekdağ, birleşen birden fazla dosyasının bulunması ve Mersin'de yargılandığı başka davalar olması nedeniyle yeterli inceleme yapamadığı gerekçesiyle savunma için ek süre istedi.

Sanık avukatı Sebahat Gençtarih Cebe de müvekkili hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava ile bu davanın birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Yüksekdağ'ın beyan için ek süre talebini kabul etti. Dava dosyalarının birleştirilmesi talebi için de mahkemeye müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Mart'a erteledi.

(Koray Ünlü / İHA)