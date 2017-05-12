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Ejderha bulduğunu sanan vatandaş gerçeği öğrenince...
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Ejderha bulduğunu sanan vatandaş gerçeği öğrenince...

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir bahçe önünde çalışan 3 kişi, buldukları su semenderini, ejdarha sanarak muhafaza altına aldı ve veteriner çağırdı. Ancak veterinerin ilk incelemesinden sonra canlının 'ejderha' olmadığı ortaya çıkınca, vatandaşlar tedirgin olduklarıyla kaldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir bahçe önünde çalışan 3 kişi, buldukları su semenderini, ejdarha sanarak muhafaza altına aldı ve veteriner çağırdı. Ancak veterinerin ilk incelemesinden sonra canlının 'ejderha' olmadığı ortaya çıkınca, vatandaşlar tedirgin olduklarıyla kaldı.
Ünye'nin İnkur Mahallesi İncirli mevkisinde 3 arkadaş, bahçeye giriş çıkışlarını kolaylaştırmak için su birikintisi olan yere menfez koydu. Menfezin üzerine toprak dökerken daha önce hiç görmedikleri bir canlı ile karşılaştılar. İlk bakışta ejderha görüntüsünü andıran ve hem karada yürüyen hem de suda yüzebilen canlıya "su ejderhası" ismi koyan vatandaşlar, bir hayli tedirgin olduklarını ifade ederek; "Biz böyle hayvanları filmlerde görüyorduk, tabii ki tedirgin olduk" dedi.
Yaşananları anlatan İlyas Ateş, "Sabah su birikintisinin içinde iki tane sürüngen hayvan fark ettik. Biz önce kertenkele sandık ama onların suda yaşamadığını biliyoruz. Baktık karada da hareket ediyorlar. Anlam veremedik. Ben 50 yaşındayım bu bölgede ilk defa gördüm böyle bir hayvanı. Biz buna kendi aramızda su ejderhası diye isim verdik. Çünkü balık gibi suda yaşıyor balık değil, kertenkele gibi karada gidiyor kertenkele değil. Tabii yetkililerin bu durumu incelemesini istiyoruz. Bu bölgenin hayvanı olmadığını düşünüyoruz. Biz buna su ejderhası dedik ama belki dinozor sülalesinden mi geldi acaba. Büyüdü büyüdü küçüldü mü bilemiyoruz. Biz böyle hayvanları filmlerde görüyorduk tabii ki tedirgin olduk" ifadelerini kullandı.
Tesadüf eseri gördükleri ve uygun bir şekilde muhafaza ettikleri canlının ne olduğunu öğrenmek ve devlet yetkililerine teslim edilmesini isteyen vatandaşlar ilk olarak veteriner çağırdı. Veteriner Hekim Ali Güngör yaptığı inceleme sonrası bunun bir ejderha olmadığını ancak bu bölgede az görülen ve durağan sularda yaşayan "su semenderi" olduğunu belirtti.
Vatandaşların merakının yerinde olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Ali Güngör, telaş yapılacak bir durum olmadığını belirterek, "Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gittiğimizde vatandaşların tedirginliğini gördük. Su ejderhası verdikleri bu hayvanın su semenderi olduğunu gördük. Bu Sürüngen hayvan her yerde görülmez. Nadir görülür. Özellikle durgun suları seven ve böcek ile beslenen bir hayvan. Bu bölgelerde pek rastlanılmayan bir hayvan olduğu için vatandaşların merakı yerinde bir merak. Bizde de gerçekten bir merak uyandırdı. Ben de bir veteriner olarak bu bölgede hiç görmedim bu hayvandan. Biz bu hayvanın yaptığımız kontrollerden sonra yine doğaya bırakacağız" dedi.
(Hamza Alp/İHA)

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