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Eide'ye göre 'yapıcı ve iyi bir başlangıç'
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Eide'ye göre 'yapıcı ve iyi bir başlangıç'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs Konferansı'nın ilk toplantısına ilişkin, 'Yapıcı ve iyi bir başlangıç yaptık' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs Konferansı'nın ilk toplantısına ilişkin, "Yapıcı ve iyi bir başlangıç yaptık" dedi.
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, İsviçre'nin Crans Montana kasabasında Kıbrıs Konferansı kapsamında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Eide, toplantıya garantör ülkelerin, iki tarafın ve AB yetkilileri dahil herkesin katıldığını ifade ederek "Yapıcı ve iyi bir başlangıç yaptık" dedi. Eide, toplantıda güvenlik ve garantiler konusuna değindiklerini belirtti. "Montana'ya gelen tüm katılımcılar buraya çözüm için geldiklerini açıkça ifade ettiler" diyen Eide, sorunun çözümünü kolaylaştırmak için mümkün olan her şeyi yapacaklarını söyledi.

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