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Eide'den 'Kıbrıs Konferansı' açıklaması
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Eide'den 'Kıbrıs Konferansı' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, yarın başlayacak Kıbrıs Konferansının Kıbrıs sorununun çözümü için 'en büyük şans' olduğunu ama son şans olmadığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, yarın başlayacak Kıbrıs Konferansının Kıbrıs sorununun çözümü için "en büyük şans" olduğunu ama son şans olmadığını ifade etti.
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yarın başlayacak Kıbrıs sorununa ilişkin konferans öncesi Cenevre'de basın toplantısı gerçekleştirdi. Kıbrıs konferansının Kıbrıs sorununun çözümü için en büyük şans olduğunu ama son şans olmadığını ifade eden Eide, "Bugünün işinin yarına bırakılmayacağı konusunda bir farkındalık var. Hata yapmadan gerçekleştirmek kolay olmayacak, başarı konusunda herhangi bir garanti yok" diyerek bu müzakereleri "en karmaşık" tur olarak nitelendirdi. Eide, müzakerelerin eşsiz bir fırsat olduğunu ifade ederek, "Çünkü bölünmenin ardından onlarca yıldan sonra bir çözüm mümkün" dedi.
"Bir taraf, sayısal olarak daha küçük bir toplum olma duygusu nedeniyle toplumun güvenliği konusu üzerinde daha fazla duruyor ve bir taraf da daha çok devlet güvenliği konusu üzerinde duruyor" diyen Eide, "Bazı insanlar bu endişelerin her ikisinin de meşru olduğunu iddia edebilir. Ancak nerede başlanması gerektiği ve ne ile alakalı olduğu konusunda farklılıklar var" ifadelerini kullandı.

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