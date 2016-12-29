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Eğitime kar engeli! Okullların tatil olduğu iller
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Eğitime kar engeli! Okullların tatil olduğu iller

ANKARA'da yarın yani 30 Aralık cuma günü okullar tatil mi Ankara valisi Ercan Topaca ne karar verdi? Bursa, Balıkesir, Mersin, Manisa, Kocaeli, Uşak, Sakarya'da okullar tatil.

ANKARA'da yoğun kar yağışı devam ederken gözler yarın 'okullar tatil mi' sorusunun yanıtı için bir kez daha valiliğe döndü. Ankara Valiliği'nin akşam saatlerinde gelen tatil haberi henüz doğrulanmadı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Ankara'daki etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Öte yandan, kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Ankara Valiliği'nin tatil kararı aldığı haberleri de yayınlandı. Şu ana kadar Ankara'da okulların tatil edildiği yönünde doğrulanmış bir haber bulunmuyor.

TÜM YURTTA BEYAZ ESARET

Türkiye'yi etkileyen yoğun kar yağışıyla birlikte kar tatili haberleri arka arkaya gelmeye başladı. 30 Aralık cuma günü için Bursa, Balıkesir, Mersin, Manisa, Kocaeli, Uşak, Sakarya, Karaman, Bilecik, Çankırı, Nevşehir, Çanakkale, Adana ve Burdur illerinde okullar tatil edildi. Kar tatili kararın veren illere her saat yenileri ekleniyor.

ANKARA VALİLİĞİ ERCAN TOPACA KAR TATİLİ KARARI ALIR MI?

ANKARA Valiliği bugün okulları tatil etmişti. Kararı da Ankara valisi Ercan Topaca twitter hesabından duyurmuştu.

30 ARALIK KAR TATİLİ OLAN İLLER

30 Aralık cuma günü için kar tatili kararları yağışın yoğun olduğu illerden gelmeye başladı. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Karaman ili ilk karar alan kent oldu. 1 haftadır okulların kapalı olduğu Karaman'da 30 Aralık cuma günü de eğitime ara verildi.

BURDUR :Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Altınyayla ve Çavdır ilçelerinin tamamında, Gölhisar ilçesinde ise İbecik, Elmalıyurt ile Yeşildere köylerinde taşımalı eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildi.

KOCAELİ : Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki anaokulları, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime cuma günü ara verildiği bildirildi.

UŞAK : Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre “Taşıma Merkezi Okullarda” eğitime 30 Aralık cuma günü bir gün ara verildi.

BİLECİK : Bilecik'in Bozüyük VE Gölpazarı ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar 30 Kasım 2016 Cuma günü de tatil edildi.

BALIKESİR : Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar 30 aralık cuma günü tatil edildi. Dursunbey'de dün başlayan kar yağışı bu gün de aralıksız devam etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, kırsal mahallelerde kar kalınlığı 60 santimi buldu.

SAKARYA : Sakarya'da yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan, Taraklı ile Geyve ilçelerinde ise tüm okullar 30 aralık cuma günü tatil edildi.

ADANA POZANTI : 30 Aralık cuma günü için kar tatili kararı alan bir diğer yer de Adana Pozantı oldu. Bugün eğitime ara verilen Pozantı ilçesinde 30 Aralık cuma günü taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

BURSA : BURSA Valiliği kötü hava koşulları nedeniyle Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde bulunan ilk, orta öğretim okullarda eğitime 30 aralık cuma günü ara verdi.

MERSİN : Mersin Valiliği merkez ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde, eğitime 30 aralık cuma günü ara verildiğini duyurdu.

ÇANAKKALE : İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale'nin 3 ilçesinde 30 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Kar yağışının devam ettiği Ayvacık, Çan ve Yenice ilçelerinde, Cuma günü de eğitime ara verildi.

MANİSA : Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Bugün tatil edilen dağlık kesimdeki mahallelerden Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır, Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Karaköy, Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Güney, Dağyeniköy'de 30 Aralık cuma günü okullar yine tatil edildi.

NEVŞEHİR : Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle okulların 30 aralık cuma günü edildiği öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 ve eksi 6 arasında değişmesinin tahmin edildiğini bildiren yetkililer, don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

ÇANKIRI : Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 30 aralık cuma günü ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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