Eğitime kar engeli

Kar yağışı nedeniyle geçen hafta iki gün eğitime ara verilen Karaman'da, okullar 26 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.



Kentte çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar kardan adam yaptı.



AĞRI



Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Ağrı merkez, Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okulları ile taşıma sistemle eğitim veren okullarda eğitime 26 Aralık Pazartesi ara verildiği bildirildi.



IĞDIR



Iğdır Valiliği ise kent merkezindeki ilkokullar ve ortaokullar ile merkeze bağlı yerleşim birimlerindeki Kervansaray, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Harmandöven, Pınarbaşı, Kızılkule ilk ve ortaokullarının yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık Pazartesi tatil edildiğini açıkladı.



BİTLİS



Bitlis'te kar yağışı nedeniyle eğitime 26 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.



Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl merkezi, ilçeler ve köylerde 26 Aralık 2016 günü yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.



ERZİNCAN



Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 26 Aralık Pazartesi günü ara verildiği ifade edildi.



HAKKARİ



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, öğrencilerin olumsuz hava koşullarından kötü etkilenmemesi için eğitime 26 Aralık Pazartesi günü ara verilmesi kararı aldıklarını söyledi.