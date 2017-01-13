Eğitimde müfredat değişiyor: Ders saatleri azalacak!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını açıkladı.

Temel eğitim ve orta öğretimde okutulan 51 programın güncellenmiş müfredatı kamuoyu ile paylaşıldı.

DERS SAYILARI AZALACAK

Yeni müfredata göre, ders sayıları azalırken içerikleri de sadeleştiriliyor.

MEB, 51 programın ünite başlıkları ve içeriklerini internet üzerinden görüşe açacak. Böylece taslak konusunda kamuoyu tarafından görüşler alınacak ve bunlar doğrultusunda iyileştirilmeye gidilecek.

Binin üzerinde kişinin hazırladığı taslak 10 Şubat'a kadar görüşlere açık olacak.

TEOG, YGS VE LYS DEĞİŞMEYECEK

Değişen müfredattan dolayı TEOG, YGS veya LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacak.

YENİ EĞİTİM YILINDA BAŞLAYACAK

Yeni müfredat eylül ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim yılından itibaren hayata geçecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren dersler yeni müfredata uygun olarak ürütülecek.