29.12.2016 14:48 Eğitim Bir-Sen üyeleri Tut ilçesinde incelemelerde bulundu

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz birtakım temaslarda bulunmak beraberindeki heyetle Tut ilçesine gitti. Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz birtakım temaslarda bulunmak beraberindeki heyetle Tut ilçesine gitti.



Tut ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerde bulunan Başkan Deniz ve beraberindeki heyet okul ziyaretlerini de gerçekleştirdikten sonra Eğitim Bir-Sen Tut İlçe Temsilcisi Mehmet Mustafa Uyar ile beraber Tut Kaymakamı Mehmet Aksu'yu makamında ziyaret etti.



Eğitim, öğretim başta olmak üzere gündemdeki diğer konuların da değerlendirildiği ziyarette Başkan Deniz,Tut ilçesinde faaliyetler ve bu faaliyetlere Kaymakam Mehmet Aksu'nun sağladığı katkı ve destekten övgüyle bahsederek, Kaymakam Mehmet Aksu'nun azim ve gayreti dolayısıyla ilçede olumlu gelişmelerin olduğunu vurguladı.



Tut İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçenin kalkınması için görevde bulunduklarını, söz konusu kalkınmanın sağlanabilmesi için sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olmanın önemine değindi.

