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Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan:
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Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan:

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, 'Bizler her zaman vatanımızın, devletimizin, milletimizin yanında yer aldık ve almaya devam edeceğiz' dedi.

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Bizler her zaman vatanımızın, devletimizin, milletimizin yanında yer aldık ve almaya devam edeceğiz" dedi.

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi Aralık ayı İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, 2016 yılını değerlendirdi. Kalkan, "2016 yılı bizlerin gönlüne hüzün bırakarak gitmektedir. İslam alemi 2016 yılının mahzun coğrafyası olmuştur. 2016 yılında ülkemiz, tarihinde örneğine belki de rastlanmayacak kanlı ve hain bir darbe girişimiyle karşılaştı. Bu ihanete inat 2016 yılı asil milletimizin topyekun vatan savunmasına geçtiği şanlı bir yıl olmuştur. Bu kahramanlara karşın 2016 yılı hain FETÖ örgütünün insanları gayya kuyusuna atıp ağababalarının tabanları yağlayarak dostlarının yanlarına kaçtıkları korkakların, ödleklerin gerçek yüzlerinin ortaya çıktığı bir yıl olmuştur. Bizler her zaman vatanımızın, devletimizin, milletimizin yanında yer aldık ve bu tavrımız ila nihaye devam edecektir. Eğitim Bir Sen, büyük bir ailedir. Bu ailenin üyeleri ülkemizin istikbalinin inşasında önemli roller üstlenmektedir. Bu teşkilat, genel merkez yönetiminden il yönetimlerine, ilçe teşkilatlarına, iş yeri temsilcilerine kadar ilmin ve irfanın mücadelesini vermektedir.

Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi olarak il merkezinde ve tüm ilçelerimizde eğitimin en büyük paydaşıyız. Bizler eğitim teşkilatına öneriler sunmaktayız ve üyelerimizden aldığımız insan kaynağı gücüyle Milli eğitim camiasına alternatifler oluşturmaktayız" ifadelerini kullandı.

21. yüzyılın sivil toplum asrı olacağını söyleyen Kalkan, "Bizler 9 bin 250 üyemizin özlük arayışlarında kamu kesiminin karşısındaki en büyük paydaşız. Muhafazakar kesimin sivil toplum tecrübesi yeni yeni gelişmektedir. Bizler gelişen bu konjöktürün yüz akı bir teşkilatız. Kimse bu gelişimin önünde bir set olmamalıdır. Tüm kesimlerden beklentimiz, bu çalışmalara destek vermeleridir. Özelde üyelerimiz, genelde ise tüm eğitim çalışanlarının umudu durumundayız. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bize yüklenen bu sorumluluğun gereğini teşkilatınızın kurumsal kimliğinden taviz vermeden daha güçlü ve etkili bir Eğitim Bir Sen inşa etmek, temel hedeflerimiz arasındadır. Eğitim Bir-Sen kayseri 1 nolu şube olarak daha, genel merkezimiz iş yeri temsilcileri eğitim programına başlamadan tüm iş yeri temsilcilerimizle uzun istişare toplantıları yaptık. Saatlerce iş yeri temsilcilerimizin isteklerini, şikayetlerini, beklentilerini dinledik ve bu talepleri raporlaştırdık" diye konuştu.

'Bizler teşkilat terbiyesi içerisinde sendikamızı daha prestijli bir konuma getirmenin mücadelesini veriyoruz' diyen Başkan Kalkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilindiği üzere Kayseri 1 nolu şube olarak sendika binamızda bir daire daha satın aldık. Birçok şube daha birinci yerini yeni alırken bizler sizlerin emanetlerini kendi paramızdan aziz bildik ve sendikamızın nitelik gelişimi çalışmalarına imkân sağlayacak bir kültür sitemiz daha oldu. Binamızın birinci katında öğretmen akademisi, genç memur sen çalışmaları, kadınlar komisyonu çalışmaları, Necip Fazı, Mesnevi, Mehmet Akif, Hadis, Siyer-i Nebi okumaları planlanmaktadır. Bizler niceliksel gelişmeyi önemsiyoruz, elbette sayımız çok olmalı, tüm eğitim çalışanlarını eğitim bir senli yapmadığımız sürece üye çalışmalarımız devam edecektir. Fakat artık üyelerimizin ve bizlerin nitelik ve kalite çalışmalarına daha planlı ve programlı yaklaşmamız gerekmektedir. Tüm üyelerimiz, öğretmenlerimiz, çocuklarımız bizim hedef kitlemizdir ve bu çalışmaları sizlerin de desteği ile planlı bir şekilde yapmayı düşünüyoruz. İlçe Milli eğitim müdürlerimizin çalışmalarını büyük bir memnuniyetle takip etmekteyiz ve hayırlı her çalışmanızda sizlerin yanınızdayız. Sizler, ne kadar başarılı olursanız bizler o kadar güçlü oluruz. Sizler ilçe temsilcilerimizle iş birliği içerisinde çalıştığınız için ayriyeten sizlere teşekkür ediyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, sizler ilçesine yön veren, yeni hedefler belirleyen, eğitim ve kültür çalışmalarında zorlaştırmayan kolaylaştıran insanlar olduğunuz için bizle güçlüyüz. Bu anlamda ilçe temsilcilerimiz ilçelerinin eğitim kalitesinin artırılması için çaba sarf etmektedir. Bu çabalar bir rakibin çabaları gibi değil bir paydaşın çabaları gibi değerlendirilirse kalite daha da artar kanaatindeyiz. Eğitim Bir-Sen olarak 2017 yılında 10 bin üye hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Üyelerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. 2017 Ağustos toplu görüşmelere hazırlığımızı yaptık. Talepleri aldık. Bu talepleri önce yerel basında daha sonra genel merkez nezdinde kamuoyunun dikkatine sunacağız. Okul ziyaretlerimizi başlatacağız ve bizler sürekli sahada olmaya devam edeceğiz."
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