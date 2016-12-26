26.12.2016 18:47 Eğitim-Bir-Sen'den yeni müfredat vurgusu

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, eğitim sisteminde de yeni bir sayfanın açılması gerektiğini belirterek, 'Bize ideoloji dayatan, yön dayatan eğitim sistemine hayır diyoruz. Anadolu insanının değer yargılarıyla bezenmiş bir eğitim sistemi istiyoruz' dedi. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, eğitim sisteminde de yeni bir sayfanın açılması gerektiğini belirterek, "Bize ideoloji dayatan, yön dayatan eğitim sistemine hayır diyoruz. Anadolu insanının değer yargılarıyla bezenmiş bir eğitim sistemi istiyoruz" dedi.



Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi, 2016 yılının son divan toplantısını Manisa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı'nın katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıda Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri, ilçe yönetimleri, kadınlar komisyonu üyeleri ve iş yeri temsilcileri hazır bulundu. İl divan toplantısı Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner'in yaptığı açılış konuşması ile başladı. Sözlerine "Çeyrek asırlık sendikal mücadelemizde emeği geçen, ter akıtan başta Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere tüm başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Ahirete irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz" diyerek başlayan Öner, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Son günlerde ülkemizin birliğine, milletimizin huzuruna kast eden terör saldırılarını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyoruz. Mazlumların, mağdurların ve Müslümanların sığındıkları tek liman olan bu aziz vatanı ve bu necip milleti terör olayları ile bölmeye ve sindirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Terör, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen güçlü Türkiye'nin önünü kesemeyecek, geleceğe yürüyüş kararlılığımızı engelleyemeyecektir. Ülkemizde kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz kazanacak, hainler kaybedecekler."



"Hedefimiz 8 bin üye"



2017 için Manisa'da 8 bin üye sayısına ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Öner, "Eğitim-Bir-Sen, kurulduğu günden bugüne kadar sendikacılığa yeni bir soluk kazandırmanın gayesi ve gayreti içerinde olmuştur. Bu ülkede insana özel ne varsa hepsinin içerisinde Eğitim-Bir-Sen'in emeği, adanmışlık örneği, bir gayreti var. Bu gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mayıs 2016'da Türkiye genelinde 402 bin, ilimizde 6 bin 789 üye sayısına ulaştık. Bu başarıda emeği geçen siz değerli uç beylerimize can-ı gönülden teşekkür ediyoruz. 2017 için ilimizde hedefimiz 8 bin üye sayısına ulaşmak. Bu noktada zirveden yeni ufuklara yolculuğumuzu da, ufuklara yeni yolcu çağrımızı da sürdüreceğiz. Bunun için üyelik çalışmalarına hız vermeliyiz" şeklinde konuştu.



Toplantıdaki konuşmasına sendika olarak ülkenin geçtiği zor süreçlerde sürekli dik duruş sergilediklerine dikkat çekerek başlayan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, "Biz, bu uzun ve zorlu yürüyüşte ülkemiz aleyhine olan her türlü olumsuzluğa imza atanlarla karşılaştık. Ama hamdolsun sizlerle bu ihanet çetelerine rağmen, bu kumpaslara, küresel operasyonlara rağmen dik duruşumuzla mücadelemizde başarılı sonuçlar aldık. Sizlerle birlikte ülkemizde yıllarca çözülemeyen problemleri çözdük, çözmeye de devam ediyoruz. İyi ki varsınız diyorum" dedi.



"Biz kaybedersek, İslam coğrafyası da kaybedecektir"



Küresel güçlerin İslam coğrafyası üzerinde, özellikle de Türkiye üzerinde operasyonlar gerçekleştirmek istediğini söyleyen Çakırcı, "Bugün küresel güçlerin İslam coğrafyası üzerinde ciddi operasyonlar peşinde olduklarını biliyoruz. Bu operasyonların merkezine de Türkiye'yi aldıklarının farkındayız. Çünkü bu kaleyi düşürürlerse, İslam dünyasını düşüreceklerini çok iyi biliyorlar. Biz kaybedersek, İslam coğrafyası da kaybedecektir" şeklinde konuştu.



Medeniyet değerlerini özümsemiş bir teşkilatın demokrasimizin teminatı olacağını vurgulayan Çakırcı, "Geçmiş yıllarda yapılan darbelerde böyle güçlü bir teşkilatımız yoktu. Direnç gösteren, mücadele eden, karşı duran ve alanlara inen bir teşkilatımız yoktu. Emperyalist güçler projelerinde son derece başarılı oluyorlardı. Bu teşkilat 15 Temmuz gecesi meydanlara indi ve tankların önünde cesaretle durdu. O yüzden bu teşkilata ne kadar teşekkür etsek azdır. 15 Temmuz'un kahramanları sizlersiniz, milletimizdir. Maalesef yıllarca bu ülkenin himmetleri ile beslenen terör örgütü, son 4-5 yıldır Türkiye'yi cehenneme çevirmeye çalışıyor. Ancak bunların kendi akıllarıyla hareket etmediğini görüyoruz. Bir üst akıl tarafından yönetildiğini bugün çok iyi şekilde görüyoruz. Bu ülke, bunların tümünü atlatabilecek güce sahiptir" dedi.



"Bu ülkeye çocukları üzerinden bir mühendislik çalışması yapıldı"



Eğitim-Bir-Sen olarak eğitim sisteminde de yeni bir sayfanın açılması gerektiğini dile getiren Çakırcı sözlerine şöyle devam etti:



"Ülkemizin paradigması değişmeye başladı. Bu değişimin eğitim sistemimize de yansıması lazım. Eğitim paradigmamızın da eğitim felsefemizin de değişmesi şart. Birileri bu güne bizlere yön dayattılar. Bu ülkeye çocukları üzerinden bir mühendislik çalışması yapıldı. Biz Eğitim-Bir-Sen olarak buna karşı çıkıyoruz. Bu yüzden müfredatla ilgili çok ciddi bir çalışma yaptık. Bu raporu önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız. Bize ideoloji dayatan, yön dayatan eğitim sistemine hayır diyoruz. Anadolu insanının değer yargılarıyla bezenmiş bir eğitim sistemi istiyoruz."



"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz"



İlk savaşın ve ilk barışın mekanı olan zor bir coğrafyada yaşadığımıza dikkat çeken Çakırcı, "Bu coğrafyada yaşamak bedel istiyor. Her gün şehit haberleri alıyoruz. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. İnşallah onların şefaatine mazhar olacak bir yaşam sürmeyi başarabiliriz. Bir yanımızda Suriye kan gölüne döndü. Masumların çığlıklarına sessiz kalamazdık, kalmayacağız da. Bu coğrafyayı istikrarsızlaştırmaya çalışan bir projeye şahit oluyoruz. İnşallah bu projeleri sizin ferasetiniz, desteğiniz ve dualarınızla akamete uğratacağız. Rabbim bu kutlu yürüyüşte birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

