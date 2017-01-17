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'Eğer bu geçerse...'
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'Eğer bu geçerse...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifine ilişkin, 'Eğer bu geçerse Meclis'i mezara, demokrasiyi de tarihe gömmüş olacağız' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifine ilişkin, "Eğer bu geçerse Meclis'i mezara, demokrasiyi de tarihe gömmüş olacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, başkanlık sistemine değinerek, "Bir kişinin arzusu var, illa başkanlığı getireceğiz. Parlamento günde 12-13-14 saat çalıştı. Niçin? İlla başkanlığı getireceğiz. Hangi kanunu istediniz de çıkaramadınız? Tek başına iktidarsınız. Siz Türkiye'yi yönetiyorsunuz. İki yıldır fiili başkanlığın Türkiye'yi nereye getirdiğini hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. Demokratik parlamenter sistemden ne alıp veremediğiniz var. Siz üst akıldan şikayet eden değil misiniz? Kendi üst aklınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bütün yetki bir kişiye verilir mi? Akıl yok mu? Ben ve grubum, cumhurbaşkanının tarafsız olmasını isteriz. Vatandaşımız seçmiştir hiç itiraz etmedik. Bütün vatandaşların cumhurbaşkanıdır. Türkiye Cumhuriyetini temsil edecektir. Tarafsız, herkese eşit mesafede olsun Sayın Cumhurbaşkanı. Adalet dağıtan mahkemelerin tarafsız olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. İktidar ve muhalefet arasında temel bir sorun çıktığında cumhurbaşkanı araya girer. Bu tartışma nereden kaynaklanıyor diye sorması lazım. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra anayasaya sadakat üzerine yemin etmiştir. Her cumhurbaşkanının namusu ve şerefi üzerine yemin ettikten sonra anayasaya, ettiği yemine sadık kalmasını isteriz" şeklinde konuştu.

"HİÇ KİMSE KENDİSİNİ MİLLETİN YERİNE KOYMAMALIDIR"
"Hiç kimse kendi iradesini, milli irade olarak millete dikte ettirmemelidir" diyen Kılıçdaroğlu, "80 milyon milli iradeyi temsil eder. Milli iradenin ta kendisiyiz. Bunun içindir ki parlamentoda görüşülen ve 1'inci turu tamamlanan anayasanın bazı hükümlerine açık ve net karşı durduk. Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olmamalı, tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı ise TBMM'ye gelip 'ben tarafsız olacağıma dair namusum ve şerefim üzerine yemin ederim' diyemez. Ama o madde var. Cumhurbaşkanı hiçbir gerekçe göstermeden Meclis'i fesh edebilir. Diyorlar ki bu mevcut anayasada da var. Şimdi istediği zaman Meclis'i fesh edebilecek. Bu Türkiye'de kaos yaratmak değil midir? Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini kendisi belirleyecek. Buradan adalet çıkar mı? Anayasa Mahkemesi'ne güven duyulur mu, duyulmaz. Biz geleceği düşünüyoruz. HSYK'nın büyük çoğunluğunu da cumhurbaşkanı atayacak. Adalete siyaset bulaşmasın dedik. Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olursa AYM'nin 15 üyesinin 12'sini kendisi tayin edecek. Buradan adalet çıkmaz. AYM'ye güven duyulmaz. Biz bunu söylerken Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz. HSYK'ya da üyelerin büyük kısmını bir partinin genel başkanı atayacak. TBMM'nin kanun çıkarma yetkisi cumhurbaşkanına veriliyor. Kanun çıkarma yetkisi parlamentonundur. Buna da karşı çıkıyoruz. Başbakanlık kalkıyor. Bakanlar olacak ama hiçbir bakan hakkında gensoru verilemeyecek. Hükümet kuruluyor, güvenoyu istenmeyecek bundan sonra. 'Yanlış yapıyorsunuz' diyoruz. Suriye politikasında, Balyoz, Ergenokon'da ve FETÖ'de yanlış yapıyorsanız burada da yanlış yapıyorsunuz. Hayır biz doğru yapıyoruz diyorlar" ifadelerini kullandı.

"550 MİLLETVEKİLİ SİZİN NEYİNİZE YETMİYOR?"
Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bir kişiye koskoca Türkiye Cumhuriyeti emanet edilemez. O zaman bu meclisi fesh edin. Parlamenter sistemde ne eksiğimiz var? Eksiğimiz varsa tamamlayalım. 550 milletvekilini 600'e çıkarıyorlar. Niye 600'e çıkarıyorlar? 550 milletvekili sizin neyinize yetmiyor? Asgari ücretlinin haline bak getiriyorsun '550 milletvekilini 600'e çıkaracağım' diyorsun. Partinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı aynı zamanda kendi partisinin milletvekillerini de belirleyecek. Yani mecilisi kendi arka bahçesine dönüştürecek. Bunun anlamı Türkiye Cumhuriyeti'ni bir parti devletine dönüştürmektir. Bütçe hakkı en temel haktır. Bütçe hakkını da devrediyor. Anayasadan hangi bölümü çıkardılar biliyor musunuz, 'Milli bütçe tahminlerini gösteren rapor, meclise sunulmayacak.' Milli bütçe raporları neden meclise gelmesin? Niye meclisten korkuyorsunuz?"

"EĞER BU GEÇERSE MECLİS'İ MEZARA, DEMOKRASİYİ DE TARİHE GÖMMÜŞ OLACAĞIZ"
"Bu anayasa değişikliği teklifi gerçekleşirse bir diktatör yaratırız" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Her şeye dokunan ama kendisine dokunulmayan bir diktatör yaratırız. Bu anayasa değişikliği gerçekleşirse rejim tamamen değişecektir. Parlamenter demokratik rejimden otoriter başkanlık sistemine geçiş. Hiçbir vatandaşın can ve mal güvenliği olmayacaktır. Yargı sadece Saray'a çalışacaktır. Adalet tamamen iflas etmiş olacaktır. Yönetimi denetleyecek hiçbir güç kalmayacaktır. Devlet yönetimine zorbalık hakim olacaktır. Konuşan, eleştiren doğru içeri. Bir kişi hem hükümet, hem meclis, hem mahkeme olacak. Siz buna 'evet' diyor musunuz? Biz buna 'hayır yanlıştır' diyoruz. Eğer bu geçerse Meclis'i mezara, demokrasiyi de tarihe gömmüş olacağız. Onun için söylüyorum bu sorun CHP'nin sorunu değildir, bu sorun kendisini demokrat olarak gören, ülkesini, bayrağını seven, adını ve kimliğini nasıl tanımlarsa tanımlasın hepimizin ortak sorumluluğudur" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN NASIL BİR FELAKETE SÜRÜKLENMEK İSTENDİĞİNİ HEPİMİZ ARTIK GÖRDÜK"
Kılıçdaroğlu, "İktidar partisinin bir milletvekili aynı zamanda anayasa komisyonu üyesi çıktı kürsüye dedi ki; 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi de değiştirilebilir. Dokunulmaz madde yoktur.' Türkiye'nin nasıl bir felakete sürüklenmek istendiğini hepimiz artık gördük. TBMM'de hepimizin gözleri önünde çıkıp bu gerçeği ifade etti; 'Biz yeri geldiğinde anayasanın ilk 4 maddeyi de değiştireceğiz.' diyor. Hepimizin düşünmesi lazım. Sağduyuyla düşünün. Türkiye bunları hak etmiyor. Biz birlikte yaşayacağız. Bu ülkede hep birlikte insanca yaşamak istiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız" dedi.
(Pelin Üzek / İHA)
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