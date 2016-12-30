30.12.2016 15:06 Egemen: 'Dimdik ayaktayız'

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, yönetim kurulu olarak dimdik ayakta olduklarını belirterek, Teknik Direktör Ersun Yanal ile başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi. Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, yönetim kurulu olarak dimdik ayakta olduklarını belirterek, Teknik Direktör Ersun Yanal ile başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.



Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Sportif olarak hiç arzu etmediğimiz konumdayız. Artılarımızı ve eksilerimizi değerlendiriyoruz ve önlemlerimizi alıyoruz" dedi.



Yönetim olarak dimdik ayakta olduklarını belirten Egemen, "Yönetim kurulu olarak dimdik ayaktayız. Başkanımız ve asbaşkanımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın başarılı olacağını ve bu zorlu günleri onunla birlikte aşacağımıza sonsuz inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

