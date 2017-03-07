Egemen Bağış: Türkiye ile Çin arasında gerginlik isteyenler var!

CRI TÜRK FM'de yayınlanan "Erkan Tan Vakti" adlı programa konuk olan T.C. Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı, Baş müzakereci 22,23, ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Egemen Bağış, Erkan Tan'a Türkiye'nin Çin ile olan ilişkilerini değerlendirdi.

‘TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDA GERGİNLİK İSTEYENLER VAR'

CRI TÜRK 'te yayınlanan programında Erkan Tan'ın Egemen Bağış'a sorduğu "Çin ile ilişkiler Türkiye için ne ifade ediyor?" sorusuna yanıt verirken Türkiye ile Çin arasında gerginlik yaratmak isteyenlerin bunu başaramayacağını ve iki ülkenin stratejik ve dost ortamı koruyacağını söyledi.

‘ÇİN İLE İYİ GEÇİNMELİ'

Egemen Bağış CRI TÜRK'te Türkiye & Çin ilişkilerini şu sözlerle değerlendirdi:

"Çin, dünyanın yükselen süper güçlerinden bir tanesidir. Türkiye Cumhuriyeti gibi, bölgesinin aktör ülkelerinden yönlendiren ülkelerinden bir tanesinin Çin'le iyi geçinmesi hem Çin'in hem bizim ihtiyaçlarımız çerçevesinde değerlendirilmelidir.

‘İLİŞKİLERİMİZ BALTALANIYOR'

Bazen maalesef Çin'le ilişkilerimizi baltalamak için de iftiralar ortaya koyulabiliyor. Çin'de binlerce cami ve mescit var, on milyonlarca Müslüman kardeşimiz var. Hele Uygur Türk'lerinin ağırlıklı olarak yaşadığı Sincan (Xinjiang) Bölgesi'nde çok ciddi bir Müslüman nüfus var. Bazen Türkiye'de öyle bir hava yaratılıyor ki, sanki Çin devleti onlara yaşam hakkı ve ibadet hakkı tanımıyor gibi. Bu da millette bir tepki doğuruyor.

‘KRİTİK ANLAŞMALARDAN ÖNCE PROVOKASYON…'

Sonra, Özbekistanlı kardeşlerimizin işlettiği Çin Restoranlarını basıp kendi soydaş kardeşlerimize saldıranlar dahi oldu, bunları yaşadık. Bunun gerisine baktığımız zaman, hep ilişkilerde kritik anlaşmaların imzalanmasına ramak kala bu tür şeyler gündeme getirilir ve çoğu zaman da iftiradır, gerçek değildir. Ben Çin'e defalarca gittim, Çin'deki Yasak Şehir'in içinde bile Müslümanların ibadethanelerinin olduğunu görürsünüz. Onlar için en değerli, mahrem bölgede, geçmişte bile o hassasiyet tanınmıştır.

‘DAHA UYANIK OLMAMIZ LAZIM'

Çin'le, Rusya'yla, Ortadoğu'yla ilişkilerimizin gelişmesini istemeyenler, hep birtakım iftiralar yalanlar korkular ortaya sürmüşlerdir. Bizim daha uyanık olmamız lazım. Çin, çok ciddi bir ekonomik güç, büyük bir nüfus. Bizim Çin'le ilişkilerimiz neden kötü olsun, neden Çin'deki yeni teknolojilerden yararlanmayalım?

‘AVRUPA İLE ASYA ARASINDA BİR KÖPRÜYÜZ!'

Tabi ki biz Doğu'nun en Batılı, Batı'nın da en Doğulu ülkesiyiz. Kuzeyle Güney arasında, Doğuyla Batı arasında, Avrupa'yla Asya arasında bir köprüyüz, bir geçiş noktasıyız. Biz tarihi İpek Yolu'nun bile en kritik geçiş noktasıydık, bugün de dünyanın enerji kaynaklarının yüzde 70'i bizim sınırlarımızda" dedi.