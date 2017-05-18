Egemen Bağış: Hainler Rusya-Türkiye arasındaki işbirliğini baltalamaya kalkıştı!

Başkanlığını İspanya Dışişleri eski Bakanı Miguel Moratinos tarafından yürütülen St. Petersburg'ün Küresel Dostları grubunun ilk toplantısında insanlığın ortak kabusu haline gelen terörle mücadelede küresel işbirliğinin önemini "herkes güvenli olmadıkça kimse güvenli değildir" diyerek vurgulayan Bağış Türk Rus ilişkilerinde son dönem yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.

Dünya tarihinde etkileri herkes tarafından takdir edilen birçok başarılı Osmanlı Sultanının annelerinin ve eşlerinin St. Petersburg sosyal bilimler üniversitenin içinde bulunduğu coğrafyadan geldiğini hatırlatan Bağış, oluşan bu yakınlığın neticelerinin bugün ikili ilişkilerde de yaşandığını söyledi.

Bağış konuşmasında "Ülkemize en çok turist gönderen Rusya ile ikili ticaretimiz 25 milyar doları aşarak birçok NATO müttefikimiz ile olan ticaretimizin önüne geçmiştir. Türkiye, Rus enerji kaynaklarının Avrupa ve diğer pazarlara açılmasındaki en önemli merkezdir. Ülkelerimiz ve tarihi bağlarla kenetlenmiş milletlerimizin yakınlaşması bazı diğer güç odaklarında kıskançlık yaratmıştır. Maalesef bu kıskanç güç odaklarının emrine girmiş içimizdeki bazı hainler kurdukları tuzaklarla stratejik işbirliğimizi baltalamaya kalkışmışlardır." dedi.

Kendisinin St. Petersburg'ün Küresel Dostları grubuna davet edilmiş olmasını, tecrübeli lider ve devlet adamları olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Putin'in bu tuzakları görerek ilişkileri normalleştirme ve dostluğu arttırma vizyonunun bir yansıması olarak değerlendirdiğini vurgulayan Bakan Bağış, törendeki konuşmasında sorunları ortadan kaldıracak diyaloğu güçlendirmek ve karşılıklı çıkarları dayanışma ile arttırmak için elinden gelen desteği vereceğini belirtti.