02.01.2017 09:50 Egeli ihracatçılar 2016 yılında yoğun günler yaşadı

Türkiye'de dış ticarette en deneyimli kurum olan Ege İhracatçı Birlikleri, 2016 yılında sanayi, tarım ve madencilik alanlarında onlarca aktiviteye imza attı. EİB'nin aktivitelerinde Fuarcılık, Eğitim, Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım alanındaki çalışmalar öne çıkarken, Ekonomi Bakanlığı'nın tarımsal iade ve devlet yardımının ihracatçılara ulaşmasında aracılık etti. Türkiye'de dış ticarette en deneyimli kurum olan Ege İhracatçı Birlikleri, 2016 yılında sanayi, tarım ve madencilik alanlarında onlarca aktiviteye imza attı. EİB'nin aktivitelerinde Fuarcılık, Eğitim, Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım alanındaki çalışmalar öne çıkarken, Ekonomi Bakanlığı'nın tarımsal iade ve devlet yardımının ihracatçılara ulaşmasında aracılık etti.



3 Başbakan'ın ağırlandığı Türkiye-Yunanistan İş Forumu, Türkiye İnovasyon Haftası İzmir Etkinliği, IV. Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, EİB XI. Moda Tasarım Yarışması, VI. Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması Ege İhracatçı Birlikleri'nin en çok ilgi gören faaliyetleri oldu.



Türkiye- Yunanistan İş Forumu'nda 3 Başbakan ağırladık



Ege İhracatçı Birlikleri, 08 Mart 2016 tarihinde dönemin Türkiye Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras'ın katılımıyla Türkiye-Yunanistan İş Forumu'na Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte evsahipliği yaptı. Türkiye-Yunanistan İş Forumu'na katılan isimler arasında dönemin Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı, mevcut Başbakan Binali Yıldırım'da yer aldı.



10 tane uluslararası fuara 248 firma ile milli katılım organizasyonu yapıldı



Uluslararası ticaretin vazgeçilmezi fuarcılık alanında da yoğun bir yılı geride bırakan Ege İhracatçı Birlikleri, madencilik, organik sektörü, gıda, hazırgiyim, tekstil, deri sektörlerinde 10 fuarın milli katılım organizasyonunu gerçekleştirdi. Çin, Almanya, İngiltere, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa'daki fuarlara EİB ile 248 ihracatçı firma katıldı.



77 yıllık deneyimle yenilikçiliği birleştiren Ege İhracatçı Birlikleri'nin en büyük ilgi gören etkinliği ise Türkiye İnovasyon Haftası İzmir oldu. EİB, 2016 yılının ilk İnovasyon Haftası etkinliğinde iki günde 9 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. 2016 yılında Ege İhracatçı Birlikleri'nin yoğun katılımla gerçekleştirdiği diğer belli başlı etkinlikleri ise; IV. Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, EİB XI. Moda Tasarım Yarışması ve VI. Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması oldu.



Ege İhracatçı Birlikleri, 2016 yılında 35 fuarda ise info stant ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtımını yaptı. EİB, 2016 yılında gıda sektörlerinde 2, sanayi ve madencilik sektörlerinde ise 4 olmak üzere, toplam 6 tane "Alım Heyeti Organizasyonu" sığdırdı. 13 tane çalıştay, konferans vb. etkinlik düzenledi.



2 bin kişiye 15 bin saat eğitim verildi



Dünya'daki hızlı değişim ve dönüşüme ayak uydurmanın yolunun sürekli yenilenmeden ve eğitimden geçmesi nedeniyle Ege İhracatçı Birlikleri 2016 yılında da mesaisinin büyük bölümünü hem üyeleri, hem de çalışanları için eğitim programlarına harcadı.



EİB 2016 yılında ihracatçı firmalara 40 değişik konuda eğitim programları düzenledi ve 15 bin saatlik eğitim verdi. İhracatçı firma temsilcilerine yönelik eğitimlerde; İhracatta /İthalatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi, Incoterms 2010 Teslim Şekilleri ve Analizi Eğitimi, İleri Düzey Akreditif Eğitimi, Incoterms 2010 Teslim Şekilleri ve Analizi Eğitimi, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Eğitimi konuları başta olmak üzere 40 değişik konudaki eğitime 2 bini aşkın kişi katıldı.



EİB çalışanları eğitim süresinde rekora ulaştı



Ege İhracatçı Birlikleri çalışanları 2016 yılında aldıkları eğitim ile bir rekora imza attılar. EİB çalışanları 2016 yılında; Yönetici Yeteneklerini Geliştirme, Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri, Takım Çalışması, Üye Memnuniyetini Arttırma, Sunum Teknikleri, Etkin Performans Yönetimi, Problem Çözme ve Karar Verme, Telefonda Etkili İletişim ve Diksiyon, Resmi Yazışma Teknikleri başta olmak üzere 30 farklı konuda kişi başı ortalama yıllık 50 saat eğitim aldı.



2016 yılı ilklere sahne oldu



Türkiye'de dış ticaretin başlangıç noktası olan Ege İhracatçı Birlikleri, 2016 yılında faaliyetlerine yenilerini ekledi. Dünya'nın değişik noktalarında Türkiye'yi Ticaret Müşaviri olarak temsil ettikten sonra Türkiye'ye dönen 12 ismi İzmir'de ağırlayan Ege İhracatçı Birlikleri, ticaret müşavirlerinin deneyimlerini ihracatçılarla paylaşabilecekleri zemini oluşturdu. 12 ticaret müşaviri 70 civarında firma ile bire bir görüşme ve deneyimlerini aktarma fırsatı yakaladı.



Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2016 yılında başlattığı bir diğer etkinlik ise; "Üye Buluşma Toplantıları" oldu. EİB görev alanına giren Aydın ve Manisa'daki ihracatçılarla 2016 yılı içinde bir araya geldi. EİB, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile işbirliğinde 22-24 Mart 2016 tarihlerinde Tayvan Ticaret Heyeti Organizasyonu'na imza attı.



Yeni projeler Ar-Ge ve İnovasyon ağırlıklı



Üyelerinin katma değerli ürün ihracatını arttırmak isteyen Ege İhracatçı Birlikleri 2016 yılında Ar-Ge ve inovasyon ağırlıklı projeleri hayata geçirdi. Ege Bölgesi'nin teknik tekstil üretim merkezi olması için Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Üretim Merkezi (TEKSMER) Projesi'ni 5 yıllık çabanın sonucunda 2016 yılında tekstil sektörüne kazandırdı. "Konvensiyonel Üretimden Teknik Tekstil Üretimine Geçiş" isimli URGE Projesi için ise start verdi.



Türkiye'nin üretiminde dünyada ön sıralarda yer aldığı taze üzüm ve kirazın daha katma değerli ihracatı için Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği URGE Projesi 2016 yılında başlarken, 2016 yılında başlayan bir diğer URGE Projesi'ne Ege Maden İhracatçıları Birliği imzasını koydu.



Ege Bölgesi'nin ihracatında yüzde 40'lık paya ulaşan gıda ürünlerinin Uzakdoğu pazarına daha yoğun ulaşması için Japonya-Güney Kore Turquality Projesi'nde ise Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği güçlerini birleştirdi.



Sanal pazarlar kuruldu



Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki iki birlik 2016 yılında sanal pazar kurdu. 170 ülkeye Ege Bölgesi'nden meyve, sebze ve işlenmiş gıda ürünleri ulaştıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği www.aegeanfreshness.com isimli internet sitesiyle 2016 yılında sanal pazar kurdu.



Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise; hayata geçirdiği DESIGNİZMİR projesi kapsamında www.designizmir.org isimli web sitesinde ihracatçı firmaların tanıtımlarına yer vermeye başladı. Ayrıca Facebook, Twitter, Instagram ve Linkedin'de sosyal medya hesapları açıldı.



2016 yılında EİB bünyesinde hayata geçen projelerden biri ise Gelinlik Sektörü için oldu. Türkiye'nin gelinlik üretiminin yüzde 70'ini gerçekleştiren İzmir, Gelinlik sektöründe daha katma değerli üretim ve ihracat için güçlerini birleştirdi. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Gelinlik sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla "Gelinlik ve Abiye Sektörü Ara Elemanlarının Üretim ve Tasarım Yetkinliklerinin Geliştirilmesi Projesi"ne start verdi. İZKA destekli projeye İzmir Olgunlaşma Enstitüsü partner oldu.



EİB'ye erişim kanalları arttı



Ege İhracatçı Birlikleri 2016 yılında üyelerine ve kamuoyuna ulaşmada yeni yöntemleri devreye soktu. İhracatçılar ve EİB'den hizmet almak isteyenler www.eib.org.tr web sitesi üzerinden online destek hattı ile anında sorularının cevaplarını bulur hale geldi. EİB, 2016 yılında Whatsapp destek hattını da hizmete sokarken, Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube sayfalarından profesyonel destek sunar hale geldi.



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Türkiye'nin daha katma değerli ürün ve hizmet ihraç etmesinin en büyük hedefleri olduğunu, tüm çalışmalarını bu hedefe ulaşmak için kurguladıklarını söyledi. Ünlütürk, "2016 yılı Türkiye ve dünya açısından kayıp bir yıl oldu. Biz üyelerimizin daha katma değerli ürün ihraç edebilmeleri için yoğun bir çalışma yılını geride bıraktık. 2017 yılında bu hedefle çalışmalarımızı daha da arttırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.



Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan 12 ihracatçı birliğinin hepsinin yürüttüğü projelerde katma değerli ürün ihracatının sacayağı olan Ar-Ge, İnovasyon ve Tasarımın öne çıktığına işaret eden Ünlütürk konuşmasını şöyle tamamladı; "2017 yılında da aynı düşünceyle Ege Bölgesi'nden katma değerli ürün ihracatını arttırmak için iş programlarımızı yaptık. 2016 yılında Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin ihracatı yüzde 2.8'lik gerilerken, EİB'nin ihracatı yüzde 5 artışla 9 milyar 992 milyon dolar oldu. Bu artışı daha anlamlı kılmak için 2017 yılında yeni projelerimizi hayata geçireceğiz"

