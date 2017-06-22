Ege yine sallandı

Ege bir kez daha sallandı.

Ege bir kez daha sallandı.

Saat 05.48'de merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, sarsıntının büyüklüğünü 5 olarak açıkladı. Depremin 9,88 kilometre derinlikte oluştuğu vurgulandı.

