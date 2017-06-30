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Ege Üniversitesinde FETÖ operasyonu:12 gözaltı
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Ege Üniversitesinde FETÖ operasyonu:12 gözaltı

İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Ege Üniversitesinde aktif görevde olan ve ihraç edilen, aralarında akademisyen ve idari personelin bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Ege Üniversitesinde aktif görevde olan ve ihraç edilen, aralarında akademisyen ve idari personelin bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, Ege Üniversitesi idari personel ve akademisyenlerine operasyon yaptı. Üniversiteden daha önce ihraç edilen ve halen aktif görevde bulunan, arlarında akademisyen ve idari personelin bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, şüphelilerin emniyet sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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