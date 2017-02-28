Ege Üniversitesi Rektörü açığa alındı

Yüköğretim Kurulu (YÖK), Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşçoşkun, hakkında yürütülen soruşturmanın selamati açısından açığa alındığını açıkladı.
Yüköğretim Kurulu (YÖK), Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşçoşkun, hakkında yürütülen soruşturmanın selamati açısından açığa alındığını açıkladı. Ege Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun atandığı bildirildi.
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