Ege sallanıyor

Ege Denizi ardı ardına sallanıyor. Richter ölçeğine göre, 4.2, 3.4 ve son olarak 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi ardı ardına sallanıyor. Richter ölçeğine göre, 4.2, 3.4 ve son olarak 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 22.33'te 4.2 , 22.37'de 3.4 ve 22.50 sıralarında ise 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremler bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem sırasında evinde olan vatandaşlar sokağa döküldü. (Halil İbrahim Karabıyık/İHA)
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