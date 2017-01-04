Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ege ihracatı 2016 yılında krize rağmen arttı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ege ihracatı 2016 yılında krize rağmen arttı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Aralık ayında 923 milyon 270 bin 290 dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB ihracatı 2015 yılı Aralık ayına göre yüzde 1 attı. EİB'nin 2016 yılındaki ihracatı ise 10 milyar 908 milyon 753 bin dolar oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Aralık ayında 923 milyon 270 bin 290 dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB ihracatı 2015 yılı Aralık ayına göre yüzde 1 attı. EİB'nin 2016 yılındaki ihracatı ise 10 milyar 908 milyon 753 bin dolar oldu.

EİB'nin ihracatı 2015 yılında ise 10 milyar 449 milyon 963 bin dolar olmuştu. EİB'nin kayda aldığı ihracat 2016 yılında yüzde 4 artış gösterdi. 2016 yılında Türkiye'nin ihracatı ise yüzde 1.2'lik azalışla 142 milyar 138 milyon dolar oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2016 yılında yaptığı ihracatta sanayi ürünleri 5 milyar 748 milyon 607 bin dolarlık ihracatla büyük dilimi alırken, EİB'den yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 4 arttı. Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 9'luk yükselişle 4 milyar 397 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 13'lük düşüşle 762 milyon 511 bin dolara geriledi.

2016 yılında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 9 tanesi 2015 yılına göre ihracatlarını arttırırken, 3 tanesi 2015 yılı performansının gerisinde kaldı.

Hazırgiyim ihracatı zirvede

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2016 yılında 1 milyar 226 milyon dolarlık ihracat rakamıyla 2015 yılında olduğu gibi, 2016 yılında da EİB bünyesinde en fazla ihracat yapan birlik olarak kayıtlara geçti. EHKİB, 2015 yılındaki 1 milyar 204 milyon dolarlık ihracatını 2016 yılında yüzde 2 arttırdı.

Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracat artış rekortmeni

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; 2016 yılında ihracat artış rekortmeni oldu. 2015 yılına göre ihracatını yüzde 31 sıçratan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını 286 milyon dolardan 374 milyon dolara yükselterek ihracat artış rekortmeni oldu.

Tütün ihracatı zirvenin ortağı oldu

2016 yılında üçüncü sırada yer alan Ege Tütün İhracatçıları Birliği bu yıl ihracatını yüzde 11'lik artışla 992 milyon 184 bin dolara çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi. 2016 yılında ihracatı yüzde 5 düşen Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ise 950 milyon 284 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada kendine yer buldu.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı iki basamak yükseldi

2000 sonrasında Türkiye'nin ihracatta yıldız sektörleri arasında yerini alan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 2016 yılında da başarılı bir dönemi geride bıraktı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 2016 yılında ihracatını yüzde 7 geliştirerek 803 milyon 840 bin dolara ulaştı ve Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde iki basamak yükselerek dördüncü sıraya çıktı.

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ana ihraç ürünleri olan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2016 yılında Türkiye'ye 798 milyon 220 bin dolar döviz kazandırdı.

Ekonomideki küresel durgunluk Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB)'nin ihracat rakamlarına olumsuz yansıdı. 2016 yılında ihracatı yüzde 13 düşen EMİB 876 milyon dolardan, 762 milyon dolara geriledi. EİB bünyesinde ise altıncı basamakta kendine yer buldu.

Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı yüzde 18 arttı

Başarılı bir sezon geçiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2016 yılında ihracatını yüzde 18 geliştirerek 585 milyon dolardan 693 milyon dolara yükseltti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2016 yılındaki ihracatının 529 milyon dolarlık dilimi meyve sebze mamulleri olurken, meyve sebze ihracatı ise 164 milyon dolara çıktı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2016 yılında ihracatını yüzde 7 arttırarak 576 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırırken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 212 milyon dolarlık ihracatta geçen yılki ihracat rakamını tekrarladı.

Zeytinyağı ihracatı yüzde 120 arttı

Son 4 aydır ihracat artış rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Aralık ayında da ihracatını yüzde 120 arttırarak 19 milyon 506 bin dolara ulaştı. EZZİB'in 2016 yılı ihracatı ise yüzde 7'lik yükselişle 124 milyon doları aştı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise, 119 milyon dolarlık ihracata imza attı.

"Bütün olumsuzluklara rağmen 2016 hedefi tutturduk"

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2016 yılı için ortaya koyduğu 11 milyar dolar ihracat hedefini yüzde 99'un üzerinde gerçekleştirdiklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, küresel ekonomik durgunluk, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi, döviz kurlarındaki oynaklığa rağmen hedefi tutturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı. Ekonomistler tarafından 2017 yılında talebin daha da nazlı olacağına ilişkin öngörülerde bulunulduğuna işaret eden Ünlütürk, "2017 yılına büyük umutlarla girdik ancak 2017 yılı gri alanları çok olan bir yıl. O nedenle 2016 yılı ihracat rakamlarımızı yakalamak bile başarı olabilir. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından açıklanan 250 milyar dolarlık Kredi Garanti Fonu kaynağı başta olmak üzere ekonomik tedbirler ve teşvik paketinin bir an önce hayata geçmesi büyük önem arz ediyor. Ekonomik tedbirler ve teşvik paketi hızla devreye girdiği takdirde Orta Vadeli Programda Türkiye için 2017 yılı sonu için ortaya konulan 153.3 milyar dolarlık ihracat hedefini tutturabileceğimize inanıyoruz. Bu hedefe EİB olarak 11.5-12 milyar dolarlık katkı sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2016 yılında ihracatta katma değerli ürün ihracatının payının artması için Ar-Ge, İnovasyon ve Tasarım projelerine ağırlık verdiklerini ifade eden Ünlütürk, 2017 yılında da aynı düşünceyle yeni projeleri hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Lastiklerini şişirirken aracındaki telefonu çaldılar
Osmaniye'de elektrik kesintisi
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dünya birincisi
Mamak Belediyesi sosyal projelere 2017'de devam edecek
PKK/KCK'dan gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Barbaros Şansal'ın ilk ifadesi: O tweeti ben atmadım!
Barbaros Şansal'ın ilk ifadesi: O tweeti ben atmadım!
Emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli maaşları kaç lira yükseldi! Emeklil maaş zam oranı belli oldu
Emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli maaşları kaç lira yükseldi! Emeklil maaş zam oranı belli oldu
Memurun zamlı maaşları belli oldu! 2017 emekli ve memur enflasyon farkı zammı
Memurun zamlı maaşları belli oldu! 2017 emekli ve memur enflasyon farkı zammı
İstanbul ve Ankara'ya yeniden kar geliyor... Kar ne zaman yağacak?
İstanbul ve Ankara'ya yeniden kar geliyor... Kar ne zaman yağacak?
ÖSYM'de sınav sistemi değişti!İşte yeni sistem
ÖSYM'de sınav sistemi değişti!İşte yeni sistem
Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Lastiklerini şişirirken aracındaki telefonu çaldılar
Lastiklerini şişirirken aracındaki telefonu çaldılar
Osmaniye'de elektrik kesintisi
Osmaniye'de elektrik kesintisi
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dünya birincisi
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dünya birincisi
Mamak Belediyesi sosyal projelere 2017'de devam edecek
Mamak Belediyesi sosyal projelere 2017'de devam edecek
PKK/KCK'dan gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi
PKK/KCK'dan gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
Milas'ta gizli buzlanma kazası: 10 yaralı
Milas'ta gizli buzlanma kazası: 10 yaralı
Kameralara yansıyan kuyumcu hırsızlığı
Kameralara yansıyan kuyumcu hırsızlığı
Turgutlu'da 37 Milyon TL'lik yatırım hızla yükseliyor
Turgutlu'da 37 Milyon TL'lik yatırım hızla yükseliyor
Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak
Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak
'Bordo Bereliler Suriye' filmi geliyor
'Bordo Bereliler Suriye' filmi geliyor
Varis hastalığının belirtilerini göz ardı etmeyin
Varis hastalığının belirtilerini göz ardı etmeyin

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English