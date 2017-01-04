04.01.2017 10:32 Ege ihracatı 2016 yılında krize rağmen arttı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Aralık ayında 923 milyon 270 bin 290 dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB ihracatı 2015 yılı Aralık ayına göre yüzde 1 attı. EİB'nin 2016 yılındaki ihracatı ise 10 milyar 908 milyon 753 bin dolar oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Aralık ayında 923 milyon 270 bin 290 dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB ihracatı 2015 yılı Aralık ayına göre yüzde 1 attı. EİB'nin 2016 yılındaki ihracatı ise 10 milyar 908 milyon 753 bin dolar oldu.



EİB'nin ihracatı 2015 yılında ise 10 milyar 449 milyon 963 bin dolar olmuştu. EİB'nin kayda aldığı ihracat 2016 yılında yüzde 4 artış gösterdi. 2016 yılında Türkiye'nin ihracatı ise yüzde 1.2'lik azalışla 142 milyar 138 milyon dolar oldu.



Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2016 yılında yaptığı ihracatta sanayi ürünleri 5 milyar 748 milyon 607 bin dolarlık ihracatla büyük dilimi alırken, EİB'den yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 4 arttı. Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 9'luk yükselişle 4 milyar 397 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 13'lük düşüşle 762 milyon 511 bin dolara geriledi.



2016 yılında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 9 tanesi 2015 yılına göre ihracatlarını arttırırken, 3 tanesi 2015 yılı performansının gerisinde kaldı.



Hazırgiyim ihracatı zirvede



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2016 yılında 1 milyar 226 milyon dolarlık ihracat rakamıyla 2015 yılında olduğu gibi, 2016 yılında da EİB bünyesinde en fazla ihracat yapan birlik olarak kayıtlara geçti. EHKİB, 2015 yılındaki 1 milyar 204 milyon dolarlık ihracatını 2016 yılında yüzde 2 arttırdı.



Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracat artış rekortmeni



Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; 2016 yılında ihracat artış rekortmeni oldu. 2015 yılına göre ihracatını yüzde 31 sıçratan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını 286 milyon dolardan 374 milyon dolara yükselterek ihracat artış rekortmeni oldu.



Tütün ihracatı zirvenin ortağı oldu



2016 yılında üçüncü sırada yer alan Ege Tütün İhracatçıları Birliği bu yıl ihracatını yüzde 11'lik artışla 992 milyon 184 bin dolara çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi. 2016 yılında ihracatı yüzde 5 düşen Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ise 950 milyon 284 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada kendine yer buldu.



Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı iki basamak yükseldi



2000 sonrasında Türkiye'nin ihracatta yıldız sektörleri arasında yerini alan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 2016 yılında da başarılı bir dönemi geride bıraktı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 2016 yılında ihracatını yüzde 7 geliştirerek 803 milyon 840 bin dolara ulaştı ve Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde iki basamak yükselerek dördüncü sıraya çıktı.



Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ana ihraç ürünleri olan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2016 yılında Türkiye'ye 798 milyon 220 bin dolar döviz kazandırdı.



Ekonomideki küresel durgunluk Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB)'nin ihracat rakamlarına olumsuz yansıdı. 2016 yılında ihracatı yüzde 13 düşen EMİB 876 milyon dolardan, 762 milyon dolara geriledi. EİB bünyesinde ise altıncı basamakta kendine yer buldu.



Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı yüzde 18 arttı



Başarılı bir sezon geçiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2016 yılında ihracatını yüzde 18 geliştirerek 585 milyon dolardan 693 milyon dolara yükseltti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2016 yılındaki ihracatının 529 milyon dolarlık dilimi meyve sebze mamulleri olurken, meyve sebze ihracatı ise 164 milyon dolara çıktı.



Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2016 yılında ihracatını yüzde 7 arttırarak 576 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırırken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 212 milyon dolarlık ihracatta geçen yılki ihracat rakamını tekrarladı.



Zeytinyağı ihracatı yüzde 120 arttı



Son 4 aydır ihracat artış rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Aralık ayında da ihracatını yüzde 120 arttırarak 19 milyon 506 bin dolara ulaştı. EZZİB'in 2016 yılı ihracatı ise yüzde 7'lik yükselişle 124 milyon doları aştı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise, 119 milyon dolarlık ihracata imza attı.



"Bütün olumsuzluklara rağmen 2016 hedefi tutturduk"



Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2016 yılı için ortaya koyduğu 11 milyar dolar ihracat hedefini yüzde 99'un üzerinde gerçekleştirdiklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, küresel ekonomik durgunluk, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi, döviz kurlarındaki oynaklığa rağmen hedefi tutturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı. Ekonomistler tarafından 2017 yılında talebin daha da nazlı olacağına ilişkin öngörülerde bulunulduğuna işaret eden Ünlütürk, "2017 yılına büyük umutlarla girdik ancak 2017 yılı gri alanları çok olan bir yıl. O nedenle 2016 yılı ihracat rakamlarımızı yakalamak bile başarı olabilir. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından açıklanan 250 milyar dolarlık Kredi Garanti Fonu kaynağı başta olmak üzere ekonomik tedbirler ve teşvik paketinin bir an önce hayata geçmesi büyük önem arz ediyor. Ekonomik tedbirler ve teşvik paketi hızla devreye girdiği takdirde Orta Vadeli Programda Türkiye için 2017 yılı sonu için ortaya konulan 153.3 milyar dolarlık ihracat hedefini tutturabileceğimize inanıyoruz. Bu hedefe EİB olarak 11.5-12 milyar dolarlık katkı sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.



Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2016 yılında ihracatta katma değerli ürün ihracatının payının artması için Ar-Ge, İnovasyon ve Tasarım projelerine ağırlık verdiklerini ifade eden Ünlütürk, 2017 yılında da aynı düşünceyle yeni projeleri hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

