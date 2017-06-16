Ege Denizi'nde göçmen operasyonu

Kardak Kayalıkları'nın 1.9 deniz mili güneydoğusunda şüphe üzerine durdurulan yelkenli teknede 76 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Kardak Kayalıkları'nın 1.9 deniz mili güneydoğusunda şüphe üzerine durdurulan yelkenli teknede 76 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, 16 Haziran 2017 tarihinde saat 08.55'te görevli sahil güvenlik botu tarafından Kardak Kayalıkları'nın 1.9 deniz mili güneydoğusunda hareket halinde bulunan yelkenli teknenin şüphe üzerine durdurulduğu ve bahse konu teknede yapılan kontrollerde tespit edilen 61 Pakistan ve 15 Somali uyruklu olmak üzere toplam 76 düzensiz göçmenin (62 erkek, 11 kadın, 3 çocuk) ve Gürcistan uyruklu 3 göçmen kaçakçısının yakalanarak Turgutreis Limanı'na intikal ettirildiği bildirildi. (Uğur Kan Yüksek/İHA)
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